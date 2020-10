---------------------------------------------------------------------------

Die RCM Beteiligungs AG hat ihr Konzern-EBT im dritten Quartal um 0,32 Mio. Euro auf 2,40 Mio. Euro (Vorjahresperiode 4,01 Mio. Euro) ausgebaut. Das Konzernergebnis nach Steuern (vor Ergebnisanteilen Dritter) stellt sich zum 30.09.2020 auf 1,60 Mio. Euro (Vorjahresperiode 3,31 Mio. Euro).

Obwohl sich die Corona-Krise in den letzten Wochen wieder verschärft, verspürt die RCM Beteiligungs AG mit einer konzernweit weiterhin auf sehr niedrigem Niveau liegenden Mietausfallquote weiterhin nur einen sehr geringen Einfluss auf ihre operative Geschäftstätigkeit im Immobiliengeschäft. Die erheblichen Auswirkungen auf die im laufenden Geschäftsjahr sehr volatilen Devisen- und Kapitalmärkte hat die Gesellschaft im dritten Quartal jedoch dazu veranlasst, die bereits gebildete Risikovorsorge vorsorglich um nochmals 0,90 Mio. Euro auf nun 1,74 Mio. Euro zu erhöhen, hiervon entfielen 0,69 Mio. Euro auf die Einzelgesellschaft der RCM Beteiligungs AG. Die im Konzernportfolio befindlichen und in der Währung US $ emittierten Wertpapiere wurden dabei auf eine Parität von US$ 1,1750 pro Euro und die in der Währung RUB emittierten Wertpapiere auf eine Parität von RUB 92,424 pro Euro abgeschrieben.



Wie bereits in früheren Mitteilungen im laufenden Geschäftsjahr erläutert, ist eine Vergleichbarkeit mit den Geschäftszahlen der Vorjahresperiode zu unterjährigen Stichtagen angesichts der vor allem durch die Einflüsse von Immobilientransaktionen geprägten Gewinnentwicklung der Gesellschaft sowie des Konzerns grundsätzlich nur eingeschränkt möglich. Im Vorjahr hatte die RCM Beteiligungs AG nach drei Quartalen konzernweit Immobilientransaktionen im Volumen von annähernd 20 Mio. Euro abgewickelt, diesen stehen zum 30.09.2020 nun Umsätze aus abgewickelten Immobilientransaktionen in Höhe von 13,4 Mio. Euro gegenüber. Die unterschiedliche Periodenzuordnung von Gewinnen aus Immobilientransaktionen lässt eine annähernde Vergleichbarkeit daher erst in der Gesamtjahresbetrachtung zu, wobei die Perioden- bzw. Geschäftsjahreszuordnung von dem von der Gesellschaft nur geringfügig beeinflussbaren Zeitpunkt der Geschäftsabwicklung abhängt.