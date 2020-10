Reveal und Epiq kündigen Enterprise-Lizenzvertrag für die Nutzung von KI-Technologie an

Chicago (ots/PRNewswire) - Branchenführer bauen ihre Beziehungen aus und bieten

Epiq-Kunden weltweit Zugang zur KI-Technologie von Reveal



Reveal, ein innovatives eDiscovery-Technologieunternehmen, und Epiq, ein

weltweit führender Anbieter von Rechtsdienstleistungen, gaben heute den

Abschluss einer Lizenzvereinbarung für die weltweite Nutzung der KI-Technologie

von Reveal durch Epiq bekannt.



Die neue Enterprise-Lizenz bietet allen Epiq-Kunden einen erweiterten Zugang zur

KI-Plattform von Reveal, nachdem Reveal kürzlich die Übernahme von NexLP, einer

führenden, mit künstlicher Intelligenz arbeitenden Software in der

Rechtsbranche, bekannt gegeben hatte. Die KI-Plattform von Reveal verwandelt

verstreute, unstrukturierte Daten in aussagekräftige Erkenntnisse, die genutzt

werden können, um operative Effizienz und strategische Vorteile bei

eDiscovery-Fällen und Ermittlungen zu erzielen.





"Epiq freut sich über die Partnerschaft mit Reveal, insbesondere jetzt, da dasUnternehmen sein Angebot im Bereich Analytik und künstliche Intelligenz durchdie Übernahme von NexLP, einem langjährigen und hoch strategischen Partner vonEpiq, erweitert hat", sagte Doug Mazlish, SVP, Strategische Allianzen. "Wirfreuen uns darauf, unseren Kunden in Partnerschaft mit Reveal weiterhinerstklassige technische Rechtsdienstleistungen anbieten zu können. DieInvestition von Reveal in NexLP wird die Innovationstätigkeit von Reveal imBereich der künstlichen Intelligenz für die Rechtsbranche stärken und es Epiqermöglichen, dem Markt weiterhin innovative Lösungen zu bieten.""Epiq hat die künstliche Intelligenz von Reveal schon früh übernommen undkonsequent Workflows rund um die Plattform entwickelt, um komplexeHerausforderungen zu lösen", sagte Wendell Jisa, der CEO von Reveal. "Dies isteine interessante Gelegenheit für Reveal, mit einem der ganz großenRechtsdienstleister der Branche zusammenzuarbeiten, und so unserezukunftsweisende Technologie der breiten Masse zugänglich zu machen."Epiq-Kunden können ab sofort auf die KI-Lösung der nächsten Generationzugreifen. Im Bereich der Rechtsberatung stellt Epiq die KI-Software von Revealseinen Kunden schon seit langem zur Verfügung, neu ist jetzt die Erweiterung derEinsatzmöglichkeiten, so dass sie über alle Geschäftsabläufe hinweg eingesetztwerden kann, sei es in einem von Epiq verwalteten Rechenzentrum oder in derCloud, und so den Kunden mehr Agilität und Flexibilität für ihre verschiedenstenAnforderungen bietet. Alle Reveal KI-Funktionen, einschließlich derbranchenexklusiven KI-Modellbibliothek, sind in der erweitertenUnternehmenslizenz von Epiq inbegriffen.Informationen zu EpiqAls weltweit führender Anbieter von Rechtsdienstleistungen übernimmt Epiq großeund zunehmend komplexe Aufgaben für Rechtsberater, Anwaltskanzleien undGeschäftsleute und bietet dabei Effizienz, Klarheit und Zuverlässigkeit. Kundensetzen auf Epiq, um die Verwaltung von Geschäftsprozessen, Sammelklagen undGruppenklagen, Gerichtsberichterstattung, eDiscovery, behördlichen Vorschriften,Compliance, Restrukturierungen und Konkursverfahren zu optimieren. Epiq sorgtmit einer Kombination aus Fachexperten und Technologie für hohe Effizienz undschafft damit Vertrauen bei hochkarätigen Kunden auf der ganzen Welt.Informationen zu RevealReveal ist die einzige eDiscovery-Plattform in der Rechtsbranche, die vonkünstlicher Intelligenz angetrieben wird. Als Cloud-basierter Anbieter voneDiscovery-, Risiko- und Compliance-Software bietet Reveal das gesamte Spektruman Funktionen für die Verarbeitung, frühzeitige Fallbewertung und Prüfung sowiefür die Nutzung von künstlicher Intelligenz. Zu den Kunden von Reveal gehörenFortune-500-Unternehmen, Rechtsdienstleister, Behörden und Finanzinstitute inmehr als 40 Ländern auf fünf Kontinenten. Mit Bereitstellungsoptionen in derCloud oder vor Ort, einem intuitiven Benutzerdesign, mehrsprachigenBenutzeroberflächen und der automatischen Erkennung von über 160 Sprachenbeschleunigt Reveal die juristische Prüfung und spart den Benutzern so Zeit undGeld. Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.revealdata.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2961986-1&h=3308037873&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2961986-1%26h%3D1920162293%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.revealdata.com%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.revealdata.com&a=http%3A%2F%2Fwww.revealdata.com) .Pressekontakt:PR@revealdata.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1320515/Reveal_Epiq.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/147172/4747453OTS: Reveal