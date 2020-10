SM Wirtschaftsberatungs AG: Veröffentlichung der Geschäftszahlen nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020 (HGB, nicht testiert)

Die SM Wirtschaftsberatungs AG weist zum 30.09.2020 als Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit einen Periodengewinn in Höhe von TEUR 351 (Vorjahresperiode TEUR 2.136) aus. Der für die Ausschüttung maßgebliche Bilanzgewinn der Gesellschaft erreicht nach dem dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 3,02 Mio. Euro (Vorjahresperiode 4,25 Mio. Euro).

In den Vergleichszahlen des Vorjahres waren aus der Gewinnabführung der mit Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen verbundenen Tochtergesellschaften mit parallelen Abschreibungen saldierte Deckungsbeiträge aus Einmaleinflüssen in Höhe von mehr als zwei Mio. Euro enthalten, sodass ein Vergleich mit den Vorjahreszahlen nicht möglich ist.

Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die weiterhin sehr volatilen Devisen- und Kapitalmärkte hat die SM Wirtschaftsberatungs AG im dritten Quartal dazu veranlasst, ihre bereits gebildete Risikovorsorge vorsorglich nochmals um TEUR 350 auf nun TEUR 468 zu erhöhen, wobei eine Abschreibung der betroffenen Positionen auf den jeweils niedrigeren beizulegenden Wert erfolgte.

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft erreichten im Berichtszeitraum 3,23 Mio. Euro (Vorjahresperiode 6,31 Mio. Euro), hierin sind Umsatzbeiträge aus Immobilientransaktionen in Höhe von 2,88 Mio. Euro (Vorjahresperiode 5,79 Mio. Euro) enthalten. Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft verbleibt mit ca. 77% (31.12.2019: ca. 56%) auch zum 30.09.2020 auf dem schon im Vorquartal erreichten überdurchschnittlich hohen Niveau.

Im laufenden Geschäftsjahr erwartet die Gesellschaft noch die Abwicklung einer im laufenden Quartal abgeschlossenen Immobilientransaktion im Volumen von 1,85 Mio. Euro, deren Gewinnbeitrag dann noch in diesem Geschäftsjahres bilanzwirksam werden soll. Im laufenden Quartal ist ferner auch noch der Abschluss einer in der finalen Vorbereitungsphase stehenden Immobilientransaktion geplant, aus der im Falle einer Unterzeichnung ebenfalls ein noch in 2020 wirksamer Gewinnbeitrag zufließen soll.