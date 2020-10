MINSK (dpa-AFX) - In Belarus (Weißrussland) reißen die punktuellen Streikaktionen gegen Machthaber Alexander Lukaschenko den dritten Tag in Folge nicht ab. Auch am Mittwoch legten einzelne Mitarbeiter in Staatsbetrieben aus Protest gegen politische Repressionen die Arbeit nieder, wie in verschiedenen Kanälen des sozialen Netzwerks Telegram zu lesen war.

Am Mittwoch wurde auch bekannt, dass der Düngemittelhersteller Grodno Azot 14 Mitarbeiter entlassen hat, weil sie gestreikt hatten. Lukaschenko hatte angeordnet, dass alle Streikenden im Staatsdienst - auch Lehrer und Ärzte - entlassen und protestierende Studenten exmatrikuliert werden sollen.