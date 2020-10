Gateway Real Estate AG veröffentlicht Prognose für das Geschäftsjahr 2020 und erwartet EBIT adjusted von mehr als EUR 137 Mio. und EBT von mehr als EUR 110 Mio. Zukünftig entwickelt Gateway Wohnimmobilien auch für den eigenen Bestand

Der Vorstand hat nach Beratung mit dem Aufsichtsrat die Entscheidung gefasst, im Bereich der Wohnimmobilienentwicklung zukünftig auch für den eigenen Bestand zu bauen (build-to-hold). Im Rahmen dieser erweiterten Unternehmensstrategie strebt Gateway vermehrt die Entwicklung von Wohnimmobilien an, um diese langfristig zu halten und zu bewirtschaften.

1) EBIT adjusted: Betriebsergebnis zuzüglich des Ergebnisses aus nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen.

