Jetzt werden viele den Trendwendebereich in den großen Indizes verpassen, weil die Angst die Vernunft überwiegt. Wir machen uns bereit, wieder aktiv zu werden im S&P500.

Der S&P500 setzt am Mittwoch seine Abwärtsbewegung während des vorbörslichen Handels weiter fort, während die stark ansteigenden Coronavirus-Infektionen zusammen mit der Sorge um die Verzögerung des Konjunkturprogramms die Stimmung der Anleger belasteten.

Wir schrieben hierzu gestern im Trading Room auf unserer Homepage: „Das Szenario im S&P500 bleibt somit weiter in Richtung Süden ausgerichtet. Bereits im heutigen Handel muss hier von einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung ausgegangen werden.“ Fällt der Markt nun unter 3341 Punkte, schaltet dies den Weg in Richtung 3260 – 3200 Punkte frei, um das nächste Zwischenziel anzulaufen.

Mittelfristig gehen wir jedoch weiterhin von deutlich tieferen Notierungen bis in den Bereich von 3000 Punkten aus, bevor der Markt die laufende Abwärtsbewegung abgeschlossen hat und wieder in Richtung Norden abdreht.

Zusammengefasst hält sich der S&P500 an die hinterlegte Abwärtsbewegung in Richtung 3000 Punkte, um den blauen Zielbereich anzulaufen. Dort gehen wir dann von einer langfristigen Bodenbildung aus, in deren Anschluss der Index neue Hochs im Bereich von 3800 Punkten und höher anläuft.

Das, was wir Ihnen jetzt sagen, ist wichtig: die momentan laufende Zwischenkorrektur im Index-Umfeld (S&P500, Dow Jones, DAX) sorgt bei vielen Anlegern für schlechte Stimmung, ja, sogar für Sorgen. Das können wir nachvollziehen. Allerdings betrachten wir diese Phase als ein Geschenk, denn nach Abschluss der Zwischenkorrektur werden wir sehr viele Index-Titel weit unter ihrem Wert kaufen. Die danach einsetzende Aufwärtsbewegung wird viele noch in Erstaunen versetzen, vor allem vor dem Hintergrund der aktuell unsicheren Zeiten (Stichwort "Corona").

Es ist jedem anzuraten, sich gerade jetzt einen ordentlichen Cash-Bestand vorzuhalten, denn schon bald werden wir eine groß angelegte Shoppingtour starten! Wenn sich eine weitere Möglichkeit für einen Einstieg bietet, werden wir Sie gerne per Mail dazu unterrichten.

