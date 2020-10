Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) -- PwC-Studie zu Corporate Real Estate Management: Homeoffice birgt großesEinsparpotenzial für Unternehmen- Mehrheit der Arbeitgeber und -nehmer bewertet Wechsel positiv- Produktivität legt leicht zu, aber Investitionen in IT nötig- Wirtschaftlichkeitsszenarien für möglichen Büroflächenabbau- Nehmen Unternehmen anfängliche Investitionskosten in Kauf, kann sich einFlächenabbau wirtschaftlich schnell lohnenHomeoffice ist während der Coronakrise vielerorts zum Normalfall geworden undein Großteil der deutschen Arbeitnehmer will das Arbeiten von zuhause nicht mehrmissen. Auch die Arbeitgeber rechnen mittel- bis langfristig mit einemdurchschnittlichen Anstieg der Homeoffice-Tage um 65 Prozent gegenüber demVorkrisen-Niveau. Als Resultat dieser Entwicklung könnten UnternehmenBüroflächen reduzieren und signifikante Einsparpotenziale realisieren. Zu diesenErgebnissen kommt die Studie "Mehr Home, weniger Office: Wann sich eineFlächenoptimierung für Nutzer rechnet" der Wirtschaftsprüfungs- undBeratungsgesellschaft PwC Deutschland. Befragt hatte PwC branchenweit insgesamt100 deutsche Arbeitgeber und 500 deutsche Arbeitnehmer im Zeitraum August bisSeptember 2020. In der Studie entwickelt PwC außerdem Flächen-Szenarien, diezeigen, unter welchen Voraussetzungen sich eine Reduktion gemieteter Büroflächenoder Eigentumsflächen für Unternehmen lohnt. "Die Corona-Krise bedeutet einenmassiven Einschnitt für die Auslastung von Büroimmobilien. Unternehmen müssensich darauf einstellen, den Bedarf an Büroflächen nachhaltig anzupassen", soDavid Rouven Möcker, Director und Leiter des Bereichs Real Estate Consulting beiPwC Deutschland.Mehrheit bewertet den Umzug ins Homeoffice positivDie große Mehrheit der befragten Arbeitgeber und Arbeitnehmer (72 Prozent)bezeichnet den Wechsel ins Homeoffice als erfolgreich. Die heimische Umgebungwirkt sich offenbar positiv aus: Sowohl ein Großteil der Arbeitgeber als auchArbeitnehmer schätzen die Produktivität im Homeoffice als unverändert oder höherein. Fast alle Befragten gehen zudem davon aus, dass die Produktivität ihr altesNiveau schon nach weniger als vier Monaten erreichen wird, sobald sich imjeweiligen Unternehmen ein praktikables Homeoffice-Modell durchsetztEin weiteres Studienergebnis: Arbeitgeber rechnen mit einem Anstieg derHomeoffice-Tage von durchschnittlich 2,0 auf 3,3 Tage pro Woche. Gleichzeitigwünschen sich Arbeitnehmer, künftig häufiger im Homeoffice zu arbeiten: Vor demBeginn der Coronavirus-Pandemie haben lediglich 22 Prozent der Arbeitnehmer