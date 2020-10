Compleo expandiert in den Schweizer Markt - neue Partnerschaft

Compleo setzt mit einer neuen Vertriebskooperation einen Fuß in den Schweizer Markt. Hierzu habe man eine Zusammenarbeit mit der Schweizer DISA Elektro AG vereinbart, meldet der Dortmunder Börsenneuling am Mittwoch. Diese übernehme „sowohl den lokalen Vertrieb als auch Kundenberatung und Wartung der Ladelösungen von Compleo”, heißt es. Finanzielle Details der Vereinbarung nennt Compleo in der Mitteilung nicht.„Politik ...