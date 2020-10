Frankfurt (ots) - PwC Deals Studie: Unternehmenslenker bewerten Geschäftslage

und Zukunftsaussichten überraschend positiv / Lediglich 34 Prozent erwarten eine

weitere Zunahme der Unsicherheit und Volatilität / Nur eine Minderheit zieht

anorganische Schritte in Betracht / Entscheider bevorzugen den strategischen

Ansatz des "Anpassers" mit Fokus auf Flexibilität, Geschwindigkeit und

Risikooptimierung



Unternehmenslenker in Deutschland, Österreich und der Schweiz beurteilen die

aktuelle Geschäftslage und ihre Zukunftsaussichten überraschend optimistisch.

Sie haben hohes Vertrauen in die eigenen Stärken und sind davon überzeugt, bei

der Steuerung ihres Unternehmens überwiegend selbstbestimmt und nur wenig von

externen Faktoren abhängig zu sein. Den Volatilitätsschock in Folge der

Corona-Krise sehen sie eher als historische Ausnahme und weniger als Ausdruck

immer unsicherer und volatiler werdender Märkte. Ihren Strategieprozess passen

sie in der Folge nur marginal an und verlieren dadurch wertvolle Zeit, um

zukünftigen Unsicherheiten zu begegnen. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Studie

von PwC in Kooperation mit Kantar und der Technischen Universität Darmstadt, für

die 157 Entscheider aus Vorstand, Strategie und M&A in der DACH-Region befragt

wurden.









"Die Studienteilnehmer zeigen sich erstaunlich optimistisch: Sie sind der

Meinung, dass sich die aktuelle Pandemie nur relativ wenig auf ihr Geschäft und

die Aussichten für die kommenden fünf Jahre auswirkt. Das ist angesichts der

jüngsten Marktturbulenzen und der sich anbahnenden "zweiten Welle" überraschend,

zeigt aber auch eine beeindruckende Zuversicht, die anstehenden

Herausforderungen erfolgreich zu meistern", kommentiert Joachim Englert, Leiter

Advisory und Mitglied der Geschäftsführung bei PwC Deutschland.



Auffallend ist zudem, dass die Entscheider trotz des unmittelbaren Einflusses

der Pandemie für ihr Marktumfeld nur mit einem moderaten Anstieg der Volatilität

und Unsicherheit in den kommenden fünf Jahren rechnen. Die Befragten gehen

vielmehr davon aus, dass die negativen Auswirkungen der Pandemie auf einen

Fünf-Jahres-Horizont gesehen relativ gering sind. COVID-19 wird folglich als

temporäres Phänomen gesehen.



Auch die künftige Marktattraktivität und die Wachstumschancen in ihrem

Geschäftsumfeld bewerten die Befragten mit Zuversicht. Der große Optimismus der

Entscheider zeigt sich auch daran, dass sie sich als überwiegend selbstbestimmt

sehen: Sie gehen tendenziell davon aus, dass sie ihr Unternehmen in den

kommenden fünf Jahren frei steuern können und nicht stark von externen Faktoren

und Einflüssen abhängen.

Seite 2 ► Seite 1 von 2



Überraschender Optimismus"Die Studienteilnehmer zeigen sich erstaunlich optimistisch: Sie sind derMeinung, dass sich die aktuelle Pandemie nur relativ wenig auf ihr Geschäft unddie Aussichten für die kommenden fünf Jahre auswirkt. Das ist angesichts derjüngsten Marktturbulenzen und der sich anbahnenden "zweiten Welle" überraschend,zeigt aber auch eine beeindruckende Zuversicht, die anstehendenHerausforderungen erfolgreich zu meistern", kommentiert Joachim Englert, LeiterAdvisory und Mitglied der Geschäftsführung bei PwC Deutschland.Auffallend ist zudem, dass die Entscheider trotz des unmittelbaren Einflussesder Pandemie für ihr Marktumfeld nur mit einem moderaten Anstieg der Volatilitätund Unsicherheit in den kommenden fünf Jahren rechnen. Die Befragten gehenvielmehr davon aus, dass die negativen Auswirkungen der Pandemie auf einenFünf-Jahres-Horizont gesehen relativ gering sind. COVID-19 wird folglich alstemporäres Phänomen gesehen.Auch die künftige Marktattraktivität und die Wachstumschancen in ihremGeschäftsumfeld bewerten die Befragten mit Zuversicht. Der große Optimismus derEntscheider zeigt sich auch daran, dass sie sich als überwiegend selbstbestimmtsehen: Sie gehen tendenziell davon aus, dass sie ihr Unternehmen in denkommenden fünf Jahren frei steuern können und nicht stark von externen Faktorenund Einflüssen abhängen.