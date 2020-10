Derzeit macht es den Eindruck, als wenn BioNTech nicht mehr so aussichtsreich in Hinblick auf die Impfstoffrallye zu sein scheint. Man lässt ganz schön federn und die Konkurrenz schläft nicht. Moderna scheint in diesen Tagen an BioNTech vorbeizuziehen, was auch den Aktienwert von BioNTech nicht unberührt lässt und dafür sorgt, dass eben diese Aktie in den Keller rauscht. Was für ein Schock!

Bei BioNTech muss man also wieder ordentliche Neuigkeiten herausbringen, um das Vertrauen der Anleger zurückzuerlangen. Im Moment wirkt es so, als würden die Anleger das Kapital auf andere Impfstoffproduzenten umzuschichten, wodurch der Einbruch von BioNTech begründet werden kann, der derzeit 6,81 Prozent und 4,81 Euro beträgt. Somit misst die Aktie nur noch 65,81 Euro!

Fazit: BioNTech ist der vielleicht größte Hoffnungsträger im Kampf gegen die Pandemie. Welche Chancen die Aktie bietet, aber auch welche Risiken Anleger eingehen, lesen Sie in unserer großen Sonderstudie. Einfach hier klicken.