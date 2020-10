Der heutige Abverkauf nach dem Bruch der 12.000er-Marke im DAX kam fast schon mit Ansage. Denn eine Menge charttechnische Barrieren lagen dort verankert und führten zu Abgabedruck.

Der Abwärtstrend am Deutschen Aktienmarkt setzte sich zur Wochenmitte ungebremst fort. Direkt zur Eröffnug fiel die 12.000 und damit eine psychologisch wichtige Schwelle. In dessen Folge drängten weitere Verkäufer an den Markt und ließen den DAX am Ende um mehr als 500 Punkte fallen. Gab es auch Lichtblicke bei den DAX-Aktien?