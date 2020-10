Asklepios platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über EUR 730 Mio. Hamburg (ots) -



- Vielfache Überzeichnung: Emissionsvolumen von ursprünglich EUR 200 Mio. auf EUR 730 Mio. angehoben

- Anhaltend hohes Interesse von nationalen und internationalen Investoren am Megatrend Gesundheit



Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen über EUR 730 Mio. am Markt platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage war die Transaktion um ein Vielfaches überzeichnet und das ursprünglich angestrebte Volumen von EUR 200 Mio. konnte deutlich angehoben werden. Damit zählt die Platzierung in diesem Jahr zu den bisher größten Transaktionen am Schuldscheinmarkt.