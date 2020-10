KEPLER CHEUVREUX belässt RATIONAL AG auf 'Reduce'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Rational nach Quartalszahlen von 400 auf 485 Euro angehoben und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Der Profiküchen-Ausrüster zeichne sich durch eine gute Kostenkontrolle aus und habe unerwartet starke Kennziffern ausgewiesen, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Gewinnprognose (EPS) für 2020 um fast 50 Prozent erhöht. Die Berechenbarkeit der weiteren Geschäftsentwicklung sei jedoch gering./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Rational Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de