PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch allesamt mit kräftigen Kursverlusten geschlossen. Steigende Covid-19-Infektionszahlen und die damit verbundenen Gegenmaßnahmen sorgten für schlechte Börsenstimmung in ganz Europa. Dem konnten sich auch die Handelsplätze in Moskau, Warschau und Budapest nicht entziehen. In Prag bleib der Aktienmarkt wegen eines Feiertags geschlossen.

An der Moskauer Börse brach der in Dollar berechnete RTS-Index um 4,69 Prozent auf 1078,29 Punkte ein. Der in Rubel notierte Moex Russia verlor im Vergleich dazu etwas weniger starke 2,52 Prozent auf 2693,46 Einheiten.