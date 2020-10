Die Stimmung der Marktteilnehmer wird getrübt von der Pandemie, die in vielen Ländern neue Eindämmungsmaßnahmen nach sich zieht. In Deutschland soll ab Montag eine massive Kontaktbeschränkung greifen, gleichzeitig soll das Gastgewerbe größtenteils geschlossen werden.Die Wirtschaft dürfte hierunter leiden, Auswirkungen und ähnliche Maßnahmen könnten auch in anderen Ländern folgen und die ohnehin fragile Erholung konterkarieren. Hinzukommt eine gehörige Portion Verunsicherung vor den Wahlen in den USA in der kommenden Woche. Die Sicherheitsbehörden im Land haben bereits vor Gewalt in Folge der Wahl gewarnt.Der Dow Jones Index beschleunigt seine Abwärtsbewegung am Nachmittag und verliert 3,3 Prozent auf 26.567 Punkte. Die NASDAQ korrigiert um 3,4 Prozent auf 11.041 Punkte.MorphoSys verloren 1,0 Prozent auf 84,88 USD. Das Unternehmen hat seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben und geht davon aus, dass das EBIT zwischen 10 Mio. und 20 Mio. Euro liegen soll. Bislang ging man von minus 15 Mio. bis 5 Mio. Euro aus. Der Umsatz soll zwischen 317 Mio. und 327 Mio. Euro liegen, bislang wurden 280 Mio. bis 290 Mio. Euro erwartet. Der vorläufige Umsatz für die ersten neun Monate des Jahres beliefen sich auf 291,7 Mio. Euro, das EBIT lag bei 101,8 Mio. Euro. Qiagen verloren 1,1 Prozent auf 41,85 Euro. Das Unternehmen hat für das dritte Quartal einen Gewinn von 16,91 Mio. USD gemeldet, der Umsatz wuchs um 26 Prozent auf 483,8 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr wird ein Gewinnwachstum von 45 Prozent auf 2,07 bis 2,09 Euro je Aktie erwartet.Vita34 verloren 9,3 Prozent auf 11,20 Euro, für BB Biotech ging es um 4,8 Prozent auf 54,00 Euro nach unten. Biotest verloren 2,2 Prozent auf 26,40 Euro und Evotec gaben 2,0 Prozent auf 22,92 Euro ab.An der Wall Street verliert der NASDAQ Biotechnology Index 2,2 Prozent auf 4.175 Punkte. Hier geht es in der Breite abwärts.Puma Biotech verlieren 3,0 Prozent auf 9,21 USD, Arrowhead Pharma geben 2,6 Prozent auf 60,10 USD ab. Für Regeneron Pharma geht es um 2,7 Prozent auf 567,07 USD nach unten.Biogen korrigieren um 2,8 Prozent auf 248,10 USD, für Amgen geht es um 2,7 Prozent auf 217,659 USD nach unten.Gilead Sciences verlieren 1,9 Prozent auf 58,88 USD und Vertex Pharmaceuticals verlieren 0,5 Prozent auf 211,11 USD.Während der Corona-Pandemie hat sich die breite Öffentlichkeit und die Politik, aber auch die Wirtschaft, vor allem auf die unmittelbare Bekämpfung des neuartigen Coronavirus konzentriert. Man konnte kurzzeitig das Gefühl haben, andere Krankheiten seien kein Problem mehr. Dem ist und war freilich nicht so. Weltweit sind mehr als 460 Mio. Menschen an einer Form von Diabetes erkrankt, welche nach wie vor auf vergleichsweise archaische Therapiemethoden zurückgreifen müssen.Sernova Corp. (WKN: A0LBCR) will hier einen neuen Weg beschreiten. Das Unternehmen hat ein Gerät entwickelt, dass unter die Haut implantiert werden kann und dort die benötigten Wirkstoffe abgibt. Die Cell Pouch könnte dabei nicht zur Behandlung von Diabetes Typ 1, sondern auch von Hämophilie (der sogenannten Bluterkrankheit) und bei einer Schilddrüsenunterfunktion eingesetzt werden. Die Cell Pouch ist kleiner als eine Visitenkarte und bietet transplantierbaren oder therapeutischen Zellen, aber auch artfremden Stammzellen eine ideale Umgebung.Quelle:www.sernova.comDer Fokus von Sernova auf Diabetes dürfte in der Branche auf Interesse stoßen. Erst kürzlich hat Evotec seine Kooperation mit Sanofi im Bereich Diabetes beendet, so dass Evotec nun einen neuen Partner sucht.Sernova Corp. gab am 15. Juni bekannt, dass man den Erwerb eirn zellulären Immunschutztechnologie von Converge Biotech Inc abgeschlossen habe. Dr. Philip Toleikis von Sernova Corp. sagte dazu, dass der Erwerb ein strategischer Beschleuniger fürdie Erweiterung der Zelltherapieplattform von Sernova ist. Im Rahmen der Übernahme hat sich Sernova Corp. das gesamte geistige Eigentum um die Verkapselungstechnologie für konforme Beschichtungszellen gesichert. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3dZLOlrSernova Corp. (WKN: A0LBCR) will aber nicht nur im Bereich der Diabetes-Therapie Fortschritte erzielen. So forscht das Unternehmen in Europa mit mehreren Partnern an einem therapeutischen Zellprodukt zur Bekämpfung der Bluterkrankheit. Das HemAcure-Konsortium hat von der EU bereits Fördergelder in Höhe von 5,6 Mio. Euro erhalten und im Mai wurden positive Ergebnisse präsentiert. Bei der Forschung an Behandlungsmethoden der Schilddrüsenunterfunktion ist Sernova mit einer Kooperation mit Dr. Sam Wiseman der Uni von British Columbia ebenfalls aktiv. Dort laufen vorklinische Proof-of-Concept-Arbeiten.Quelle:www.sernova.comKürzlich gab Sernova Corp. (WKN: A0LBCR) bekannt, dass mit der börsennotierten AgeX Therapeutics Inc. eine Forschungszusammenarbeit beschlossen wurde. Innerhalb der kommenden zwölf Monate soll die UniverCyte-Gentechnologie von AgeX genutzt werden, um transplantierbare, immungeschützte therapeutische Zellen für die Cell Pouch-Plattform zu erzeugen. Bei AgeX sorgte die Bekanntgabe für einen kräftigen Kurssprung. Lesen Sie die gesamte Mitteilung hier:https://bit.ly/2Mz5bpbDie Analysten von Echelon Wealth Partners haben im Juni ihre Einschätzung für Sernova Corp bestätigt und das Kursziel bei 1,00 CAD belassen. Die Analysten teilten mit, dass die Entwicklungsallianz mit AgeX Therapeutics die Wirkzeit der Zelltherapie von Sernovas Cell Pouch wesentlich verlängern könnte.Sernova hat am 4. August bekanntgegeben, dass man ein globales Lizenzabkommen mit der University of Miami abgeschlossen habe. Das Unternehmen erweitert damit sein Portfolio and geistigem Eigentum und die Fähigkeiten hinsichtlich der Entwicklung von Zelltherapie-Lösungen für Typ-1 Diabetes. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/2BWlCKESernova gab am 10. September bekannt, dass man im Rahmen des diesjährigen Virtual 2020 Cell & Gene Meeting an einem Panel für chronische Erkrankungen teilnehmen wolle. President und CEO Dr. Philip Toleikis wird im Rahmen des Panels am 15. Oktober teilnehmen und dort auch über die Entwicklungen der klinischen Programme informieren. Lesen Sie hier weiter:https://bit.ly/2ZtqjEaEin Wettbewerber von Sernova wurde im vergangenen Jahr für 950 Mio. USD aufgekauft. Übersetzt auf Sernova würde dies einem Kurs von voll verwässerten 5,24 CAD entsprechen. Der Analyst Douglas Loe, einer der renommiertesten Biotech-Analysten, sieht für Sernova Corp. aber erst einmal ein Kursziel von 1,00 CAD. Mehr zu den starken Aussichten für Sernova Corp. und warum selbst dieses Kursziel noch konservativ sein dürfte, lesen Sie hier:https://bit.ly/2z2WekZHinweis:Redakteure und Mitarbeiter der Publikationen von PROFITEER/shareribs.com halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen werden.Die Redakteure und Mitarbeiter geben darüber hinaus bekannt, dass sie nicht die Absicht haben, Anteile der besprochenen Wertpapiere kurzfristig zu veräußern oder kurzfristig zu kaufen.PROFITEER/shareribs.com und seine Mitarbeiter werden für die Vorbereitung, die elektronische Verbreitung und Veröffentlichungen dieser Publikation sowie für andere Dienstleistungen entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, da PROFITEER/shareribs.com an einer positiven Darstellung von Sernova Corp. interessiert ist.Der Auftraggeber dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien des besprochenen Unternehmens Sernova Corp. und hat kurzfristig die Absicht, diese zu kaufen oder zu veräußern. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes.PROFITEER/shareribs.com kann nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns vorgestellten bzw. empfohlenen Unternehmen im gleichen Zeitraum besprechen, was zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung führen kann.Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Risikohinweis!