RBC belässt DWS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für DWS nach Zahlen zum dritten Quartal von 31 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Vermögensverwalter habe mit Blick auf die Ergebnisse und die Nettozuflüsse seine und auch die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Mandeep Jagpal in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alles in allem nannte der Experte das Quartal der Deutsche-Bank-Tochter stark und hob seine Ergebnisschätzung je Aktie für 2020 an./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2020 / 13:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2020 / 13:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.