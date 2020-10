Lakeside Software zum Marktführer im Bereich Verwaltung der Endbenutzererfahrung ernannt

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Boston (ots/PRNewswire) - Unabhängiges Forschungsunternehmen würdigt Lakesideals Top-Anbieter auf dem EUEM-MarktLakeside Software, der führende Anbieter von Monitoring-Lösungen für digitaleErlebnisse, wurde im Bericht "The Forrester New Wave(TM): End-User ExperienceManagement" für das vierte Quartal 2020 zu einem der Spitzenreiter ernannt. Indem Bericht wurden die 11 wichtigsten Anbieter im Bereich der Überwachung derEndbenutzererfahrung (EUEM) anhand von 10 Kriterien bewertet. In der Bewertungwurde Lakeside in den Kategorien Telemetrie-Erfassung, qualitatives Feedback,Integration von Drittanbietern und Roadmap-Kriterien hervorgehoben. Auch in derKategorie aktuelle Angebote erhielt Lakeside eine der höchsten Bewertungen.Die SysTrack-Plattform von Lakeside ist eine umfassendeEndpunktüberwachungslösung, die eine breit angelegte und tiefgreifendeDatenerfassung mit der Stimmung der Mitarbeiter und KI-gestützten Erkenntnissenkombiniert. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihreMitarbeitererfahrung und Produktivität zu verbessern und gleichzeitig dieIT-Kosten zu verringern. Laut dem Forrester-Bericht sammelt Lakeside "eineaußergewöhnliche Menge an Erfahrungsdaten. Die 'Sensoren' auf Kundenseite vonLakeside erfassen mehr als 7.000 Indikatoren und verwenden maschinelles Lernen,um herauszufiltern, welche Daten an die Cloud gesendet werden sollen, sodass denIT-Administratoren nur die relevanten Erfahrungsdaten angezeigt werden."Laut einer Kundenaussage in dem Bericht "ist die Anzahl der Datenpunkte, dieLakeside sammelt, viel größer als bei anderen Anbietern in der Branche.""Wir sind davon überzeugt, dass die Tatsache, dass wir in dieser "NewWave"-Bewertung an der Spitze liegen, die Aussagen unserer Kunden und Partnerbestätigt. Die Fähigkeit, die größten Hindernisse in der Technologie schnellausfindig zu machen und zu beheben, ist ein entscheidender Schritt zurSteigerung der Produktivität und der IT-Effizienz", erklärte Mike Schumacher,CEO von Lakeside. "Wir sehen diese Würdigung als Teil des wachsendenBewusstseins für herausragende Mitarbeitererfahrungen als unabdingbar an -insbesondere jetzt, wo die Umstellung auf Heimarbeit die etabliertenArbeitsabläufe unterbrochen hat und mehr Druck auf dem Endpunkt als Ort, an demdie Arbeit stattfindet, lastet. Aus unserer Sicht unterstreicht die Anerkennungvon Forrester unser Engagement für den Aufbau einer robusten Plattform, dieUnternehmen dabei hilft, ihre Mitarbeiter besser zu verstehen, von jedem Gerätund von überall aus ein hervorragendes IT-Erlebnis anzubieten, IT-Projekte mitrealen Benutzerdaten zu planen und zu validieren und die Service Desk-Prozesse