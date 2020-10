---------------------------------------------------------------------------

TRATON SE gibt Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 bekannt

München, 28. Oktober 2020 - Die TRATON GROUP hat im dritten Quartal eine schnellere Markterholung erlebt als angenommen. Auf der Grundlage der am 21. Oktober 2020 veröffentlichten vorläufigen Zahlen für die ersten neun Monate und das dritte Quartal 2020 erwartet die TRATON SE auch für den Rest des Jahres einen positiven Einfluss auf das Gesamtergebnis, wobei das vierte Quartal 2020 das übliche Muster der Saisonalität zum Jahresende aufweisen wird. Der Vorstand der TRATON SE hat deswegen in seiner heutigen Sitzung folgenden Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 beschlossen:

Vorbehaltlich eines weiteren Anstiegs der Infektionszahlen im Rahmen der COVID-19-Pandemie und den damit einhergehenden Gegenmaßnahmen der jeweiligen Länder sowie möglichen Auswirkungen auf die Produktions- und Lieferketten, geht das Unternehmen von einer weiteren Erholung der Geschäftsaktivitäten zum Jahresende 2020 aus. Insgesamt erwartet es jedoch infolge des Marktrückgangs für das Geschäftsjahr 2020 weltweit in Summe einen starken Absatzrückgang.



Für den Umsatz der TRATON GROUP geht der Vorstand entsprechend der Absatzentwicklung ebenfalls von einer erheblichen Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr aus, so dass wir für die TRATON GROUP eine operative Rendite zwischen -1 % und +1 % erwarten. Der Grund für die Bandbreite liegt in dem Risiko erneuter erheblicher Einschränkungen der Wirtschaftsaktivität als Folge der gestiegenen Infektionszahlen bis zum Jahresende 2020.

In der Prognose für die operative Rendite sind keine Aufwendungen für die am 11. September 2020 kommunizierte Neuausrichtung der MAN Truck & Bus enthalten. Aufgrund der laufenden Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vorhergesagt werden, wann und in welcher Höhe diese Aufwendungen anfallen werden.



Kontakt:

Rolf Woller

Head of Treasury and Investor Relations

T +49 162 172 33 62

rolf.woller@traton.com

TRATON SE

Dachauer Str. 641

80995 München, Deutschland

www.traton.com



---------------------------------------------------------------------------

28.10.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: TRATON SE

Dachauer Str. 641

80995 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 360 98 70

E-Mail: investor.relations@traton.com

Internet: www.traton.com

ISIN: DE000TRAT0N7

WKN: TRAT0N

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm EQS News ID: 1143792



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1143792 28.10.2020 CET/CEST



°