Chinas größte Weinbauregion hat große Pläne

Yinchuan, China (ots/PRNewswire) - Eine internationale Weinmesse, die am Freitag

zu Ende ging, rückte Chinas autonome Region Ningxia Hui erneut ins Rampenlicht.



Die neunte Ningxia International Wine Expo fand am östlichen Fuße des

Helan-Gebirges statt. Hunderte von Experten aus 96 Ländern und Regionen nahmen

online und offline teil und tauschten ihre Meinungen über die Entwicklung der

Weinbranche aus.





"Ningxia hat mit seiner verbesserten Produktqualität und seiner Marke, die imRahmen der Präferenzpolitik für die Weinbranche aufpoliert wurde, große Erfolgeerzielt", erläutert Regina Vanderlinde, Präsidentin der in Paris ansässigenInternational Organisation of Vine and Wine.Im Laufe der Jahre hat sich Ningxia rasch zu einer wichtigen Weinbauregion inChina entwickelt. Es gibt dort zurzeit 32.800 Hektar Weinrebenplantagen, dieeinen jährlichen Ertrag von 130 Millionen Flaschen Wein und einen umfassendenProduktionswert von 26,1 Milliarden Yuan (ca. 3,9 Milliarden US-Dollar)erbringen.Der Ehrgeiz ist groß, denn Ningxia plant, die Anbaufläche bis 2025 zu verdoppelnund eine Jahresproduktion von 300 Millionen Flaschen Wein zu erzielen.Weinberge in der Wüste GobiMit reichlich Sonnenlicht, reichhaltiger Bewässerung und einem geeigneten Klimagilt die weite und karge Wüste Gobi in Ningxia als optimal für den Weinanbau.1984 verbrachte Yu Huiming zusammen mit sieben jungen Winzern vier Monate mitder Herstellung von Wein in mehr als 100 Einmachgläsern.Zu dieser Zeit wurden viele chinesische Weinkellereien aufgrund fehlenderIndustriestandards geschlossen, und nur wenige einheimische Verbraucher schätzenWein. Auch das Weingut, für das Yu arbeitete, das erste Weingut von Ningxia,machte eine schwere Zeit durch. "Die Arbeiter konnten nicht pünktlich bezahltwerden, und sechs meiner Kollegen gingen, um ein besseres Leben zu führen",erinnert sich Yu.Yu entschied sich jedoch dafür, in der Branche zu bleiben.In den 1990er Jahren kaufte ein ausländisches Unternehmen den überlagerten Weinder Weinkellerei und verkaufte den Wein mit dem eigenen Etikett des Unternehmensfür 268 Yuan pro Flasche."Da wurde mir klar, dass unser Wein zwar eine Nachfrage hat, aber wir brauchenunsere Marke, um den Markt zu erschließen", so Yu.Im Jahr 2011 erließ die Regierung von Ningxia eine Reihe günstiger Richtlinien,um die Weinbranche zu regulieren und Weinkellereien zu ermutigen, Qualitäts- undMarkenweine zu produzieren.Seitdem hat die Präferenzpolitik zahlreiche Chateaus aus dem In- und Auslandangezogen, um Weingüter in der Region anzusiedeln. In der Folge wurden mehrere