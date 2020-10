Andersen Global leitet Expansion nach Albanien ein

Andersen Global konzentriert sich weiterhin auf seine Expansionsstrategie in der europäischen Region mit der Aufnahme von KALO & ASSOCIATES in Albanien.

Die Kanzlei, die 1994 vom geschäftsführenden Partner Perparim Kalo gegründet wurde, ist eine führende Anwaltskanzlei in Albanien. Mit einem Team von acht Partnern und 30 Fachleuten verfügt die Kanzlei über ausgewiesene Fähigkeiten in den Bereichen Bank- und Finanzwesen, Gesellschaftsrecht, Handelsprozesse und Schiedsgerichtsbarkeit, Arbeitsrecht, Steuern, Infrastruktur, geistiges Eigentum und Immobilien. Neben der Arbeit an Großprojekten und mit Investoren und IFIs, darunter eine Reihe von Fortune-500-Unternehmen, hat die Kanzlei zur Entwicklung einer modernen Handelsgesetzgebung und eines modernen Regulierungsrahmens beigetragen, indem sie an der Ausarbeitung von Gesetzen zu gesicherten Transaktionen, Finanzleasing, Pensionsfonds, kollektiven Investmentfonds, Telekommunikation, Konzessionen, erneuerbaren Energien und Energieeffizienz beteiligt war. Darüber hinaus wird die Kanzlei von IFLR1000,Chambers und Legal 500 sehr gut bewertet.