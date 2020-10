Es läuft und läuft und läuft, Kommentar zur Deutschen Bank von Anna Sleegers

Frankfurt (ots) - Wie hat sich die Deutsche Bank abgemüht, das Image derZockerbank abzulegen. Um den schon von seinen Vorgängern versprochenenKulturwandel endlich einzulösen, rekurrierte Vorstandschef Christian Sewingimmer wieder auf die stolze Vergangenheit, in der das solide Wachstum desInstituts darauf fußte, dass es seine Kunden bei der erfolgreichenAuslandsexpansion begleitete. Die Deutsche Bank versprach, sich künftig aufihren volkswirtschaftlichen Auftrag zu besinnen und das durch die Exzesse derFinanzkrise in Verruf geratene Investment Banking nur noch dort zu betreiben, woes vom Kunden gebraucht wird.Nicht erst die aktuellen Quartalszahlen scheinen dieses Versprechen ad absurdumzu führen. Zwar wird die Deutsche Bank nicht müde zu beteuern, dass derTransformationsprozess planmäßig vorankommt. Die großen Erfolge feiert siejedoch wiederum im Investment Banking, das ja eigentlich eingedampft werdensollte. Bereits am Investorentag im Dezember vergangenen Jahres, auf dem Sewingund seine Mannschaft detailreich erläuterten, wie sie den Konzernumbauumzusetzen gedachten, sah sich das Management dem Verdacht ausgesetzt, dasCasino nicht wirklich verlassen zu wollen, als das Institut die Prognosen dergerade zurechtgestutzten Sparte angesichts sprudelnder Einnahmen nach obenkorrigierte. Die Ursache war die massive Kurskorrektur, die im Schlussquartal2019 zu emsiger Aktivität an den Kapitalmärkten führte und die Kasse imAnleihehandel klingeln ließ.Was damals wie ein singuläres Ereignis schien, hat sich durch den Ausbruch derPandemie in Europa noch verstärkt. Das Investment Banking läuft und läuft undläuft wie einst die Käfer-Produktion bei VW. Die anhaltende Unsicherheitbefeuert die Volatilität und lässt vor allem global ausgerichtete Unternehmenbei ihren Investmentbanken Halt suchen. Dass die Deutsche Bank daran verdient,ist legitim und konterkariert die versprochene Neuausrichtung nur bei sehroberflächlicher Betrachtung.Problematisch wird es allerdings, wenn durch die intransparente Konstruktionihrer internen Bad Bank der Eindruck entsteht, dass das Ergebnis derInvestmentbank aufgehübscht wird, um höhere Boni zu rechtfertigen. Mag sein,dass besonders schneidige Investmentbanker lieber woanders anheuern, wenn dortmehr zu holen ist. Ein echter Kulturwandel ist aber erst dann geschafft, wenndie Deutsche Bank diesem Ansinnen erst nachgibt, wenn sie im neuen Zuschnittnachhaltig und nach Steuern Gewinne schreibt.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/30377/4747711OTS: Börsen-Zeitung