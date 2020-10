CStone wird Exklusivrechte an zwei immunonkologischen Vermögenswerten in der späten Entwicklungsphase für die Entwicklung und Vermarktung außerhalb von Großchina an EQRx auslizensieren.

Durch die Vereinbarung wird es ermöglicht, Sugemalimab (Anti-PD-L1) und CS1003 (Anti-PD-1) weltweit Patienten zur Verfügung zu stellen, da sich CStone mit einem Unternehmen zusammenschließt, das ein innovatives Geschäftsmodell aufweist und die einzigartige Fähigkeit besitzt, diese beiden Vermögenswerte im Wettbewerb mit etablierten Therapien zu vermarkten.

Die Bedingungen zeigen das beträchtliche globale kommerzielle Potenzial dieser beiden Vermögenswerte und stellen sofortige Bareinnahmen für Investitionen in strategische Initiativen bereit.

SUZHOU, China, 29. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- CStone Pharmaceuticals („CStone", HKEX: 2616) gab heute für zwei wichtige Vermögenswerte in der späten Entwicklungsphase – Sugemalimab (Anti-PD-L1) und CS1003 (Anti-PD-1) – eine Vereinbarung zur Auslizensierung von Rechten außerhalb von Großchina an EQRx bekannt. EQRx ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit einem innovativen Geschäftsmodell, das es ermöglicht, diese Medikamente auf den globalen Märkten gegenüber etablierten Therapien für die Zielindikationen wettbewerbsfähig zu positionieren.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhält CStone eine Vorauszahlung von 150 Millionen US-Dollar und Meilensteinzahlungen von bis zu 1,15 Milliarden US-Dollar für beide Medikamente sowie separate abgestufte Lizenzzahlungen. EQRx erhält Exklusivrechte für die globale Entwicklung und Vermarktung, ohne Kontinentalchina, Taiwan, Hong Kong und Macau. CStone behält die Rechte an CS1003 in Großchina und kann dort die Entwicklung als Monotherapie oder als Teil seiner Kombinationsstrategie für dieses Medikament fortsetzen.

Frank Jiang, M.D., Ph.D., Chairman und Chief Executive Officer von CStone, sagte: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit EQRx, einem herausragenden Unternehmen, geführt von einem außergewöhnlichen Management-Team, das über große Erfahrung mit dem Aufbau von und der Investition in Biotechnologieunternehmen sowie mit der Führungsrolle in Top-Branchen verfügt. Sie verfügen über eine einzigartige Mischung aus Fachwissen und können so die Vereinbarung ausführen und das globale Potenzial unserer zwei führenden immunonkologischen Vermögenswerte maximieren."