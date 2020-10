PT Expo China 2020 fand vom 14. bis 16. Oktober in Peking statt

BEIJING, 29. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Die PT Expo China 2020, die vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie veranstaltet wurde, fand vom 14. bis 16. Oktober im China National Convention Center statt. Diese erste Offline-Veranstaltung, die von der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)-Industrie unter Beachtung der Normen für Epidemieprävention und -bekämpfung organisiert wurde, war das am meisten erwartete Treffen der IKT-Branche in der zweiten Jahreshälfte. Durch die strikte Umsetzung der Richtlinien zur Pandemieprävention setzte die Veranstaltung einen neuen Maßstab für die Messeindustrie.

Das Thema der diesjährigen PT Expo China war „ConneXion Shapes the Future". Der Bereich „5G + Industry Applications" war die Hauptattraktion der Veranstaltung. China Telecom, China Mobile, China Unicom, China Tower, CBN, CICT, Potevio, China General Technology, China Satcom, Huawei, ZTE, Nokia, Ericsson, Hengtong, YOFC, Etern, SDG, Inspur und andere namhafte chinesische und ausländische Unternehmen präsentierten die neuesten 5G-Anwendungsergebnisse und Implementierungspläne in verschiedenen vertikalen Segmenten, demonstrierten die digitalen Szenarien von 5G-Anwendungen in verschiedenen vertikalen Branchen und lieferten interessante Impulse unter den Themen „Nutzung von 5G" und „Die richtige Nutzung von 5G", die auf den Erfahrungen seit der kommerziellen Einführung von 5G vor einem Jahr basierten.