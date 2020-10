HONOR investiert in die Arbeitskräfte von morgen mit Affinity und Grey und dem Start des Programms „Stand Out With HONOR"

HONOR startet das globale Kreativprogramm #StandOutWithHONOR auf hihonor.com, das junge Menschen zum ultimativen Vorstellungsgespräch einlädt, um ihnen die Chance zu geben, ein vierwöchiges bezahltes Praktikum bei der führenden Kreativagentur Grey zu absolvieren

LONDON, 29. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Die globale Technologiemarke HONOR gab heute bekannt, dass sie das globale Kreativprogramm der HONOR Academy „Stand Out With HONOR" auf hihonor.com gestartet hat. „Stand Out With HONOR" lädt junge Menschen dazu ein, an einer Reihe von Herausforderungen teilzunehmen, die ihre Kreativität zu zeigen, und die Chance zu nutzen, ein HONOR MagicBook zu gewinnen und ein vierwöchiges bezahltes Praktikum bei Grey in Großbritannien und in Deutschland zu absolvieren. HONOR arbeitet auch mit der kreativen Grafiksoftwarefirma Affinity zusammen, um eine Reihe von Video-Tutorials zu veröffentlichen, die Studenten helfen sollen, ihre Fähigkeiten bei der Arbeitssuche und ihre Lebensläufe mit dem HONOR MagicBook auf das nächste Level zu bringen.

Die im Jahr 2020 gegründete HONOR Academy hat sich zum Ziel gesetzt, jungen Menschen und Studenten durch exklusive Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten dabei zu helfen, produktiv zu bleiben, neue Fähigkeiten zu meistern und ihre Kreativität freizusetzen. Nach dem Erfolg der HONOR Academy startet HONOR das globale Kreativprogramm „Stand Out With HONOR", um Kreativität noch mehr zu fördern und jungen Menschen eine einmalige Gelegenheit zu bieten, direkt mit kreativen Geschäftsführern in Kontakt zu treten und zu zeigen, warum sie das Zeug dazu haben, das begehrte Praktikum zu absolvieren.

George Zhao, Präsident von HONOR, sagte: „2020 ist ein Jahr voller Unsicherheiten. Und für diejenigen, die frisch von der Universität kommen, ist der Wettbewerb um Arbeitsplätze härter denn je. Durch unser Kreativprogramm Stand Out with HONOR mit Affinity und Grey möchten wir jungen Menschen helfen , ihre eigene Kreativität voll auszuschöpfen und technische Hilfsmittel wie die HONOR MagicBook-Serie zu nutzen, um sich einen Vorsprung zu verschaffen, indem sie sich von der Masse abheben und einen erfolgreichen ersten Eindruck hinterlassen."