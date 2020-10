Bundesagentur veröffentlicht Oktober-Statistik für den Arbeitsmarkt

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit gibt am Donnerstag die Statistik für den Arbeitsmarkt im Monat Oktober bekannt. Allgemein wird mit einem leichten Rückgang der Zahl der Arbeitslosen gerechnet. Allerdings sind die Effekte des rapiden Anstiegs der Corona-Infektionszahlen in den vergangenen beiden Wochen noch nicht berücksichtigt. Der Stichtag für die Erhebung der Oktober-Zahlen bei der Bundesagentur ist der 12. des Monats.

Im September waren bundesweit 2,847 Millionen Menschen ohne Job. Volkswirte gehen davon aus, dass sich die Zahl noch einmal um bis zu 50 000 verringern könnte. Der Arbeitsmarkt in Deutschland hatte sich in den vergangenen Monaten stabiler behauptet als zunächst befürchtet. Eine Zahl von Kurzarbeitern in nie da gewesener Höhe hatte dazu beigetragen, dass es nicht vermehrt zu Arbeitslosigkeit gekommen war./dm/DP/fba