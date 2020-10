WASHINGTON (dpa-AFX) - Nur wenige Tage vor der Wahl gibt die US-Regierung erste Daten zum Wirtschaftswachstum im dritten Quartal bekannt: Nach einem historischen Einbruch im zweiten Vierteljahr wegen der Corona-Pandemie rechnen Experten nun mit einer deutlichen Erholung.

Die Daten zur Entwicklung der Konjunktur in der weltgrößten Volkswirtschaft von Juli bis September werden am Donnerstag (13.30 Uhr MEZ) bekanntgegeben. Präsident Donald Trump, der sich bei der Wahl am Dienstag um eine zweite Amtszeit bewirbt, hat seinen Anhängern bereits ein Rekordwachstum in Aussicht gestellt.