---------------------------------------------------------------------------

KION Group erzielt in den ersten neun Monaten 2020 einen anhaltend starken Auftragseingang



- Wertmäßiger Auftragseingang steigt gegenüber Vorjahreszeitraum trotz Corona-Pandemie um 2,8 Prozent auf 6,715 Mrd. EUR



- Auftragsbestand erhöht sich gegenüber dem Jahresende 2019 um 14,1 Prozent auf 4,144 Mrd. EUR



- Krisenbedingter Umsatzrückgang um 8,0 Prozent auf 6,000 Mrd. EUR

- EBIT bereinigt mit 363,8 Mio. EUR deutlich unter Vorjahresniveau (624,7 Mio. EUR)



- EBIT-Marge bereinigt sinkt von 9,6 auf 6,1 Prozent



- Konzernergebnis mit 132,5 Mio. EUR weiterhin deutlich positiv

- Free Cashflow liegt auch akquisitionsbedingt bei -114,3 Mio. EUR (Vorjahr: 53,0 Mio. EUR)



- Finanzierungsstruktur durch erfolgreiche Platzierung einer Kapitalmarkt-Anleihe in Höhe von 500,0 Mio. EUR gestärkt

- Prognose für das Geschäftsjahr 2020 bestätigt und präzisiert

Frankfurt/Main, 29. Oktober 2020 - Die KION Group sieht sich mit ihrer klaren Strategie und ihrem umfangreichen Intralogistik-Portfolio gut für die Zukunft gerüstet - trotz eines herausfordernden Marktumfeldes infolge der in weiten Teilen der Welt anhaltenden Corona-Pandemie. Das auf Automatisierungslösungen spezialisierte Segment Supply Chain Solutions (SCS) hat an die starke Entwicklung der Vorquartale angeknüpft und verschaffte dem Konzern auch im dritten Quartal durch bedeutende neue Projektaufträge einen Auftragsschub. Die positive Geschäftsentwicklung im Segment SCS wurde insbesondere durch die hohe Nachfrage in dem Bereich E-Commerce getrieben. Im Segment Industrial Trucks & Services (IT&S) setzte nach dem starken Rückgang in den ersten sechs Monaten im dritten Quartal eine leichte Erholung ein, dennoch lag der Auftragseingang im Berichtszeitraum gegenüber dem Vorjahr deutlich im Minus.