* KONZERNUMSATZ DES 3. QUARTALS 2020 LIEGT MIT 1,18 MRD. EUR UM 10 PROZENT ÜBER DEM WERT DES VORQUARTALS, BLEIBT ABER WEGEN DER AUSWIRKUNGEN DER CORONA-PANDEMIE UM 7 PROZENT UNTER VORJAHR



* EBITDA IST MIT 191 MIO. EUR UM 81 PROZENT ÜBER DEM VORQUARTAL, FÄLLT JEDOCH WEGEN EINES SONDER-ERTRAGS IM 3. QUARTAL 2019 UM 30 PROZENT NIEDRIGER AUS ALS IM VORJAHR



* PERIODENERGEBNIS DES 3. QUARTALS BETRÄGT 68 MIO. EUR

* PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN ERHÖHEN SICH WEGEN SINKENDER DISKONTIERUNGSSÄTZE AUF 2,65 MRD. EUR



* NETTO-CASHFLOW MIT 296 MIO. EUR UM 68 PROZENT ÜBER VORJAHR

* IM GESAMTJAHR 2020 WERDEN IN FOLGE DER PANDEMIE UMSATZ, EBITDA UND EBITDA-MARGE UNTER DEM NIVEAU DES VORJAHRES ERWARTET, DER NETTO-CASHFLOW WIRD IM JAHRESVERGLEICH DEUTLICH WACHSEN



München, 29. Oktober 2020 -Die Wacker Chemie AG hat im 3. Quartal 2020 sowohl den Umsatz als auch das EBITDA gegenüber dem Vorquartal deutlich gesteigert, die entsprechenden Werte des Vorjahres aber nicht erreicht. Im Berichtsquartal erwirtschaftete der Münchner Chemiekonzern Umsatzerlöse in Höhe von 1.183,1 Mio. EUR. Das sind 10 Prozent mehr als im Vorquartal (1.072,4 Mio. EUR), aber 7 Prozent weniger als vor einem Jahr (1.267,9 Mio. EUR). Ausschlaggebend für den Zuwachs gegenüber dem Vorquartal waren in erster Linie höhere Absatzmengen, insbesondere bei Polysilicium, aber auch bei verschiedenen Produkten der Chemiebereiche. Für den Rückgang im Jahresvergleich waren vor allem die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie verantwortlich. Neben den gegenüber dem Vorjahr in Summe etwas niedrigeren Absatzmengen haben auch geringere Preise sowie der schwächere US-Dollar die Umsatzentwicklung gebremst. Der Konzernumsatz der ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres beträgt 3.453,0 Mio. EUR (9M 2019: 3.772,1 Mio. EUR). Das ist ein Rückgang von 8 Prozent.