DEMIRE realisiert Potential durch den Verkauf eines Immobilienportfolios

- 13 Objekte im Rahmen der strategischen Portfoliobereinigung veräußert

- Verkaufserlös von rund 85,2 Mio. Euro liegt über Verkehrswerten und fließt in Zukäufe und weitere Bestandsoptimierung



- Prognose für das Geschäftsjahr 2020 trotz der Transaktionen bestätigt

Langen, den 29. Oktober 2020. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) hat die starke Nachfrage verschiedener Investoren genutzt und seit Beginn des 2. Halbjahres 2020 in sieben Transaktionen insgesamt 13 Objekte veräußert. Konkret wurde ein Gewerbeimmobilienportfolio mit acht Objekten im Rahmen eines Asset Deals an die RAMFORT Gruppe veräußert, die weiteren Gebäude wurden in Einzeltransaktionen verkauft. Der Verkaufserlös liegt mit 85,2 Mio. Euro über den zuletzt festgestellten Verkehrswerten, was die Krisenresilienz von Immobilien an Sekundärstandorten unsterstreicht. Die DEMIRE wird diese Mittel nutzen, um ihr Portfolio mit strategischen Zukäufen auszubauen und im bestehenden Portfolio weiteres Potential zu realisieren.



Bei den Objekten handelt es sich entweder überwiegend um kleinere, managementintensive Einheiten, die im Rahmen der strategischen Portfoliooptimierung veräußert werden, oder um Immobilien, die nach erfolgreicher Repositionierung durch das aktive Asset Management der DEMIRE nur bedingt weiteres Wertschöpfungspotential bieten. Die verkauften Immobilien weisen zum Stichtag 30. Juni 2020 einen Leerstand von 26 Prozent und einen WALT von 3,6 Jahren auf.



Mit dem Closing der Verkäufe, die zum überwiegenden Teil im laufenden Jahr erfolgt sind oder erfolgen werden, ergeben sich Verbesserungen der Portfolio- und Finanzkennzahlen der DEMIRE: Der Weighted Average Lease Term (WALT) bleibt auch unter Berücksichtigung der Veräußerungen gegenüber dem Stichtag 31. Dezember 2019 konstant bei 4,8 Jahren, während die Leerstandsquote von 9,4 Prozent auf 7,4 Prozent sinkt.