Umsatzentwicklung Januar - September 2020



* Umsatzanstieg von 5,9 % gegenüber dem Vorjahr



* Organisches Umsatzwachstum von 3,3 % in den ersten neun Monaten und 3,1 % im dritten Quartal



* Dank robuster Lieferkette konzernweit im vollen Umfang operativ tätig



* Für 2020 organisches Wachstum von 3 bis 4 % erwartet

* Mittelfristziele 2025 bestätigt

Die Symrise AG hat ihren Wachstumskurs im dritten Quartal auch angesichts der weltweiten Corona-Pandemie erfolgreich fortgesetzt. Im wirtschaftlich anspruchsvollen und heterogenen Marktumfeld konnte der Konzern seinen Umsatz im Neunmonatszeitraum um 5,9 % auf 2.703 Mio. EUR (9M 2019: 2.551 Mio. EUR) steigern. Organisch, also ohne Berücksichtigung des Portfolioeffekts von ADF/IDF sowie Wechselkurseffekten, erhöhte sich der Umsatz in den ersten neun Monaten um 3,3 %. Alle Segmente trugen zu der positiven Entwicklung bei und konnten ihre Umsätze organisch steigern.



"Dank unserer stabilen Aufstellung, dem breit gefächerten Produktportfolio sowie dem Engagement und der Flexibilität unserer Mitarbeiter, konnten wir auch unter den Einflüssen der Corona-Pandemie an die Vormonate anknüpfen und unseren Umsatz weiter steigern. Die Verschiebung der Konsumentennachfrage, die sich bereits in den ersten sechs Monaten zeigte, hat sich im dritten Quartal nahezu gleichbleibend fortgesetzt. Produktlösungen für Nahrungsmittel sowie für Körperpflege und Hygiene fragten Kunden weiter gut nach, während Luxusartikel wie Feinparfümerie weniger stark nachgefragt wurden", sagte Dr. Heinz-Jürgen Bertram, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG. "Insgesamt sind wir zuversichtlich, dass wir das Jahr der historischen Ausnahmesituation mit erfreulichem Umsatzwachstum abschließen."

Scent & Care mit starken Zuwächsen in den Bereichen Körperpflege, Mundpflege und Menthol



Scent & Care, das Geschäft mit Fragrances, Cosmetic Ingredients und Aroma Molecules, erreichte in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 ein gutes organisches Umsatzwachstum von 3,1 % und 4,0 % im dritten Quartal. Unter Berücksichtigung von Währungseffekten betrug der Umsatz in den ersten neun Monaten in Berichtswährung 1.057 Mio. EUR und lag damit leicht unter dem Vorjahreszeitraum (9M 2019: 1.070 Mio. EUR).