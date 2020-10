AIXTRON im Jahresendspurt / Deutlich höhere Wachstumsdynamik im dritten Quartal / Kräftiges Auftragsplus von 39% / Weiter gestiegene Umsatzdynamik / Unverändert hohe F&E-Aktivitäten / Prognose bestätigt

Deutlich höhere Wachstumsdynamik im dritten Quartal / Kräftiges Auftragsplus von 39% / Weiter gestiegene Umsatzdynamik / Unverändert hohe F&E-Aktivitäten / Prognose bestätigt

Herzogenrath, 29. Oktober 2020 - Die AIXTRON SE (FSE: AIXA) ist erfolgreich ins zweite Halbjahr 2020 gestartet. Vor allem die hohe Nachfrage aus den Anwendungsmärkten Galliumnitrid-Leistungselektronik und Lasertechnik für optische Datenübertragung und für 3D-Sensorik hat eine starke Geschäftsentwicklung im dritten Quartal ermöglicht.

Die AIXTRON SE, die zu den weltweit führenden Anbietern von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie zählt, hat vom 1. Januar bis zum 30. September Aufträge im Volumen von 209,3 Mio. Euro akquiriert. Damit hat der Spezialanlagenhersteller das Auftragsvolumen des entsprechenden Vorjahreszeitraums um 39% kräftig gesteigert. Mit Neuaufträgen in Höhe von 70,8 Mio. Euro konnte AIXTRON im dritten Quartal das starke Vorquartal (69,6 Mio. Euro) sogar noch leicht (2%) übertreffen.

Kundenaufträge steigen kräftig

Der Auftragsbestand lag am Ende der ersten neun Monate (30. September) mit 164,1 Mio. Euro sogar um 51% über dem entsprechenden Vorjahresstand. Im dritten Quartal wuchs der Bestand an Aufträgen im Vergleich zum Vorquartal um 5%.

In den ersten drei Quartalen 2020 erzielte AIXTRON Umsatzerlöse (inklusive Service und Ersatzteilen) von insgesamt 161,1 Mio. Euro, die 13% unter dem entsprechenden Vorjahreswert liegen. Im dritten Quartal stiegen die Umsatzerlöse im Quartalsvergleich erneut und wuchsen um 14% auf 64,1 Mio. Euro.

Die Ausbreitung der COVID-19-Pandemie hatte in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2020 lediglich einen begrenzten Einfluss auf die Geschäftsentwicklung. AIXTRON hatte frühzeitig präventive Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie ergriffen und diese im dritten Quartal verstärkt. Der Betrieb bei AIXTRON ist durch den Verlauf der Pandemie weiterhin nicht nennenswert beeinträchtigt.

Der Spezialanlagenhersteller für die Halbleiterindustrie erwirtschaftete in den ersten neun Monaten einen Bruttogewinn in Höhe von 63,3 Mio. Euro (Vorjahr 74,7 Mio. Euro), was einer Bruttomarge von 39% (Vorjahr 40%) entspricht; im dritten Quartal lag der Bruttogewinn bei 25,8 Mio. Euro, und die Bruttomarge erreichte wieder 40%.

Starker F&E-Fokus auf die MOCVD-Technologie

Die Betriebsaufwendungen stiegen in der Zeit von Januar bis September 2020 im Jahresvergleich um 5%. In den vergangenen neun Monaten investierte AIXTRON insbesondere in die Entwicklung von MOCVD-Anlagen der nächsten Generation für verschiedene Anwendungen. Zudem wird die Qualifikation der OLED-Technologie weiter vorangetrieben. Insgesamt lagen die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (F&E) in den ersten neun Monaten 2020 mit 41,2 Mio. Euro über denen des Vorjahres in Höhe von 40,0 Mio. Euro.

Durch die im Vergleich zum Vorquartal erneut gestiegenen Umsätze und etwas geringere Betriebskosten konnte AIXTRON das Betriebsergebnis (EBIT, Ergebnis vor Zinsen und Steuern) im dritten Quartal 2020 auf 8,2 Mio. Euro mehr als verdoppeln (plus 148%). Trotz der Verbesserung im dritten Quartal lag das Betriebsergebnis in den ersten neun Monaten mit 10,3 Mio. Euro noch um 58% unter dem des entsprechenden Vorjahrszeitraums.

Die deutliche Verbesserung des EBIT im dritten Quartal hat sich auch in der Entwicklung der EBIT-Marge positiv gezeigt. Der Spezialanlagenhersteller konnte die EBIT-Marge im dritten Quartal von 6% auf 13% mehr als verdoppeln. Im Neunmonatsvergleich liegt die EBIT-Marge mit 6% hinter der des Vergleichszeitraums (13%).

Entsprechend hat sich der Nettogewinn des dritten Quartals in Höhe von 7,1 Mio. Euro gegenüber dem Vorquartal mehr als verdoppelt (Vorquartal 3,3 Mio. Euro). Über die ersten neun Monate betrachtet liegt der Nettogewinn mit 9,6 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert (20,2 Mio. Euro).

Solides Finanzfundament

Die weiterhin hohe Finanzstärke von AIXTRON zeigt die hohe Eigenkapitalquote von 82% (30. September 2020) nach 84% zum entsprechenden Vorjahresstichtag. Der Free Cashflow lag in den ersten neun Monaten 2020 insbesondere wegen geplant höherer Lagerbestände zur Vorbereitung von Lieferungen im vierten Quartal bei -3,3 Mio. Euro nach -2,4 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Auf der Grundlage der Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 und der internen Einschätzung der Nachfrageentwicklung bestätigt der Vorstand die bestehende Jahresprognose und konkretisiert diese. Dies berücksichtigt unter anderem die erwarteten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, die weiterhin als nicht signifikant für das Geschäft der AIXTRON-Gruppe eingestuft werden.

AIXTRON bestätigt Prognose 2020

Der Vorstand erwartet einen Auftragseingang in Höhe von 270 Mio. bis 300 Mio. Euro. Die Umsatzerlöse sollen rund 260 Mio. bis 280 Mio. Euro erreichen. Bei der Bruttomarge wird ein Wert von unverändert rund 40% und bei der EBIT-Marge von 10% bis 15% prognostiziert.

Der Vorstand beobachtet die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und andauernder Handelsstreitigkeiten auf die Weltwirtschaft und den Warenverkehr laufend, um eventuelle Effekte auf die eigene Lieferkette und Produktion sowie auf die Kundennachfrage und damit auf die Geschäftsentwicklung von AIXTRON jederzeit einschätzen und - falls erforderlich - Korrekturmaßnahmen einleiten zu können.

"Wir sind im Jahresendspurt. Die Geschäftsentwicklung von AIXTRON im dritten Quartal hat gezeigt, dass sich die Nachfrage nach unseren innovativen Depositionsanlagen weiter auf hohem Niveau bewegt. Nicht nur unsere Umsatzerlöse sollten im Schlussquartal weiter dynamisch wachsen, sondern entsprechend auch die Gewinne", sagt Dr. Bernd Schulte, Vorstand der AIXTRON SE.

"AIXTRONs Stärke zeigt sich auch in unseren unverändert hohen Investitionen in die Weiterentwicklung unserer Spitzentechnologie. Das ermöglicht uns die Fortschritte bei der konsequenten Ausrichtung unseres Produktportfolios auf die wachsenden Anforderungen der Zukunftsmärkte unserer Kunden wie dem Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes und der E-Mobilität", fügt Dr. Felix Grawert, Vorstand der AIXTRON SE, hinzu.

Eckdaten Finanzlage 9M/2020 9M/2019 +/- Q3/2020 Q2/2020 +/- (in Mio. EUR) (%) (%) Auftragseingang 209,3 150,6 39 70,8 69,6 2 Auftragsbestand (nur Anlagen) 164,1 108,4 51 164,1 156,6 5 Umsatzerlöse 161,1 184,6 -13 64,1 56,0 14 Bruttoergebnis 63,3 74,7 -15 25,8 22,9 13 % 39 40 -1 pp 40 41 -1 pp EBIT 10,3 24,5 -58 8,2 3,3 148 % 6 13 -7 pp 13 6 7 pp Nettoergebnis 9,6 20,2 -52 7,1 3,3 115 % 6 11 -5 pp 11 6 5 pp Ergebnis je Aktie (EUR) 0,09 0,18 -50 0,07 0,03 133 Free Cashflow -3,3 -2,4 -38 5,0 -11,3 144

Über AIXTRON

Die AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenübertragung, SiC- und GaN Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.



Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT(R), AIXTRON(R), APEVA(R), Atomic Level SolutionS(R), Close Coupled Showerhead(R), CRIUS(R), EXP(R), EPISON(R), Gas Foil Rotation(R), Optacap(TM), OVPD(R), Planetary Reactor(R), PVPD(R), STExS(R), TriJet(R)

Weitere Informationen über AIXTRON (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) sind im Internet unter www.aixtron.com verfügbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON enthalten. Begriffe wie "können", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwägen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortdauern" und "schätzen", Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichtete Aussagen geben die gegenwärtigen Beurteilungen, Erwartungen und Annahmen des AIXTRON Managements, von denen zahlreiche außerhalb des AIXTRON Einflussbereiches liegen, wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sollten sich Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollten zugrunde liegende Erwartungen zukünftig nicht eintreten beziehungsweise es sich herausstellen, dass Annahmen nicht korrekt waren, so können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von AIXTRON wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind.. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel die tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den Umfang der Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und die Finanzierungsmöglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen für Depositionsanlagen, und das makroökonomische Umfeld, Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Beschränkungen der Produktionskapazität, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs, Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen, insbesondere im Abschnitt Risiken des Jahresberichts, beschrieben hat. In dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands basierend auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht.

Dieses Dokument liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor, bei Abweichungen geht die deutsche maßgebliche Fassung des Dokuments der englischen Übersetzung vor.

