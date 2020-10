3. Quartal 2020

Befesa sieht in Q3 2020 Beginn einer moderaten Erholung

- Q3 2020 EBITDA: 29 Mio. €, leicht über Markterwartungen; 9M 2020 EBITDA: 85 Mio. €

- Anhaltende Erholung von Quartal zu Quartal nach COVID-19 bedingtem EBITDA-Tief von 22 Mio. € in Q2 2020; höhere Aluminium- und Zinkpreise

- Q4 Ergebnisse voraussichtlich höher als Q3 Ergebnisse und somit Gesamtjahresergebnis voraussichtlich in der Mitte der Jahresprognose von 100 Mio. € bis 135 Mio. €

- Bis April 2022 verlängerte Zinkabsicherungsgeschäfte tragen zur noch besser vorhersehbaren Entwicklung der Erträge und des Cash Flows bei

- Weiterhin starke Liquidität von 183 Mio. €, einschließlich stabilem Barmittelbestand von 108 Mio. €

- Expansion in China schreitet planmäßig voran; Fertigstellung des ersten Werks in der Provinz Jiangsu voraussichtlich in Q1 2021 und des zweiten Werks in der Provinz Henan nach dem Sommer 2021

Luxemburg, 29. Oktober 2020 - Befesa S.A. ("Befesa"), der europäische Marktführer im Bereich Umweltdienstleistungen für die sekundäre Stahl- und Aluminiumindustrie, hat im 3. Quartal 2020 mit einem EBITDA von 29 Mio. € den Beginn einer moderaten Erholung gesehen. Dieses Ergebnis liegt leicht über den Erwartungen des Marktes. Obwohl 21% niedriger als im Vorjahreszeitraum bedeutet dies im Vergleich zum Vorquartal eine Verbesserung um 35% und zeigt damit einen klaren Erholungstrend. Im Neunmonatszeitraum 2020 erreichte Befesa ein EBITDA von 85 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang von 28%, der in erster Linie auf den durch COVID-19-bedingten Druck auf die Metallpreise zurückzuführen ist.

Operative Highlights für das dritte Quartal:

- Q3 Stahlstaubvolumen von 161kt, 6% unter dem Vorjahresvolumen aufgrund von COVID-19-Beschränkungen; Volumen im Bereich Aluminiumsalzschlacken- und SPL um 9% auf 103kt gesunken; Sekundäraluminiumvolumen von 44kt, 14% Steigerung gegenüber dem Vorjahrergebnis, unterstützt durch die Erholung im Automobilsektor und den modernisierten Ofenanlagen im Werk Barcelona