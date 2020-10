Grupo Ageas Portugal setzt bei der Betrugsprävention und beim Schutz ihrer Kunden vor Betrug auf FRISS

Die Grupo Ageas Portugal, die mit 1.281 Mitarbeitern und über 2.722 Maklern rund 1,7 Millionen Kunden betreut, gab heute bekannt, dass sich das Unternehmen für FRISS Fraud Detection at Claims entschieden hat, um die digitale Bearbeitung von Schadenfällen effizienter zu gestalten und seine Kunden vor betrügerischen Ansprüchen zu schützen.

Die Grupo Ageas Portugal hat sich für FRISS entschieden, um die digitale Bearbeitung von Schadenfällen effizienter zu gestalten. (Graphic: Business Wire)

Die Echtzeitlösung von FRISS bietet eine einzigartige Kombination aus vorkonfigurierten Risiko- und Betrugsindikatoren und leistungsstarken KI-Technologien wie Prognosemodellen, Netzwerkanalyse und Text-Mining. Mit dieser flexiblen und zukunftssicheren Betrugslösung wird die Grupo Ageas Portugal ihre digitale Transformation weiter vorantreiben und den Betrieb auf sichere Weise optimieren. Die Kunden erhalten so einen Service, der über den Versicherungsschutz hinausgeht, während hohe Risiken automatisch für weitere Untersuchungen markiert werden.

Die FRISS-Lösung ist bereits in Duck Creek Claims vorintegriert. Um ihren Schadensachbearbeitern eine nahtlose Erfahrung zu bieten, setzt die Grupo Ageas Portugal auf die Anywhere Enabled Integration für diese Lösung, die über die Content-Exchange-Plattform von Duck Creek verfügbar ist. Dadurch wird nicht nur ein schneller Kundenservice für die Kunden des Versicherers gewährleistet, sondern auch die Anzahl der Falschmeldungen begrenzt, so dass die Mitarbeiter die Zeit haben, sich auf ihre Kunden zu konzentrieren.. Dies ist ein großartiges Beispiel für eine technologieorientierte Innovationspartnerschaft.

Sjoerd Smeets, Chief Risk Officer der Grupo Ageas, sagt: „Mit der Wahl von FRISS haben wir uns für ein Unternehmen entschieden, das sich voll und ganz auf die Betrugsprävention konzentriert. Während des Auswahlverfahrens konnten sie uns mit ihren Branchenkenntnissen, guten technischen Lösungen und ganz besonders ihrer Flexibilität überzeugen. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit FRISS mehr Betrugsfälle aufdecken, Schadenfälle schneller bearbeiten und unseren Kunden noch mehr Qualität bieten können.“