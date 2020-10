29.10.2020 – DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) hat rotz der corona-bedingten Probleme sein Portfolio weiter optimiert: Man hat seit Beginn des 2. Halbjahres 2020 in sieben Transaktionen insgesamt 13 Objekte veräußert. Konkret wurde ein Gewerbeimmobilienportfolio mit acht Objekten im Rahmen eines Asset Deals an die RAMFORT Gruppe veräußert, die weiteren Gebäude wurden in Einzeltransaktionen verkauft. Der Verkaufserlös liegt mit 85,2 Mio. Euro über den zuletzt festgestellten Verkehrswerten, was die Krisenresilienz von Immobilien an Sekundärstandorten unsterstreicht.

Bishe zeigt die Aktie der DEMIRE keinen große Resistenz gegenüber den Corona-Sorgen, man handelt nahe dem Jahrestief - operative Gründe dafür finden sich wenige: Gewerbeimmobilien sind konjunkturabhängig - und corona soll zu einer Insolvenzwelle führen. Inwieweit das Konzept der DEMIRE mit Potential-Immobilien in Sekundärstandorten anfällig ist für eine Wirtschaftskrise, wird man sehen - jedenfalls der Vorstand bestätigt die gemachte Prognose nochmals eindeutig: