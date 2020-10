Damit steigt unmittelbar die Gefahr weiterer Rücksetzer, nachdem der Rohölpreis der Nordseesorte Brent Crude im gestrigen Handel bereits eine äußerst wichtige Unterstützung um 39,69 US-Dollar erneut angesteuert hatte. Ein Bruch dieses Supports könnte demnach weitere Verkäufer in den Markt locken und zu einer ausgedehnten Korrekturfortsetzung führen. Insbesondere die neuen Corona-Eindämmungsmaßnahmen europäischer Regierungen drücken sichtlich auf die Stimmung der Rohstoffhändler, diese befürchten durch neue Restriktionen einen weiteren Nachfrageeinbruch und damit einen fallenden Rohölpreis. Für aktive Händler gibt sich jetzt aber eine sehr gute und kurzzeitige Handelsgelegenheit.

Verkaufssignal droht

Ein eindeutiges Verkaufssignal entsteht durch einen nachhaltigen Kurseinbruch des Rollpreises unter 39,00 US-Dollar, das nächste Ziel würde das Niveau bei 37,24 US-Dollar lauten, darunter muss zwangsläufig von einem Rücksetzer auf 36,00 US-Dollar ausgegangen werden. Über ein Investment in das Open End Turbo Short Zertifikat mit der WKN MA1YZ4 auf Brent Crude Öl kann hierdurch binnen kurzer Zeit eine Rendite von 50 Prozent erzielt werden. Ein Verbleib in der seit gut zwei Monaten laufenden Handelsspanne könnte aber auch Kursgewinne an den EMA 50 bei 42,12 US-Dollar hervorrufen. Höher als die obere Begrenzung um 43,45 US-Dollar dürfte es vorerst allerdings nicht mehr rauf gehen.