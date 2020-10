Eine Banking App erleichtert vielen den Alltag, wenn etwa schnell eine Überweisung getätigt werden muss. Zudem ersparen sich gerade in Zeiten des Homeoffice viele Kundinnen und Kunden den Weg in die Filiale und können viele Funktionen von zu Hause durchführen. Der Ausbau der Online-Services durch den "digitalen Einkaufswagen" ermöglicht umfangreiche Self-Service-Leistungen, die unabhängig von Öffnungszeiten jederzeit zur Verfügung stehen. Doch was zeichnet eine gute Banking App aus? Übersichtlich und verständlich, komfortabel sowie zuverlässig muss sie sein.

Vielfältige Funktionen des hausbanking



Bewertet wurden die Übersichtlichkeit und Verständlichkeit des Mobile Banking Angebotes wie auch die Komfortabilität und Zuverlässigkeit der Anwendung. Die persönlich gestaltbare Startseite sowie die Möglichkeit, Konten eigens zu benennen bzw. Produktgruppen zu sortieren, verbessern die Übersichtlichkeit. Bei jeder relevanten Funktion stehen Erklärvideos sowie Detailbeschreibungen zur Verfügung. Dies sorgt für mehr Verständlichkeit - ganz im Sinne der Positionierung des hausbanking. Die verschiedenen Möglichkeiten für einen raschen Login in der App, wie der 4-stellige Geheimcode, Fingerabdruck oder die Gesichtserkennung, bieten mehr Komfort beim Einstieg. Durch Login per Face- oder Touch-ID ist der Anmeldeprozess sehr beschleunigt - langwierige Eingaben von Benutzername oder Passwort entfallen. Spezielle Funktionen wie die Filial- oder Bankomatsuche und der Zahlschein-Scan der App erweitern den Einsatzbereich über grundlegende Zahlungsfunktionen hinaus.

Vertrauen bei Bankenwahl am wichtigsten



Die Volksbank hat sich als Hausbank in Österreich etabliert. Vertrauen bildet die Basis der guten

KundInnen-BeraterInnen-Beziehung. Vertrauen ist auch der wichtigste Entscheidungsfaktor bei der Bankenwahl laut ÖGVS. "Unser Credo Vertrauen verbindet wird tagtäglich gelebt. Die Beraterinnen und Berater sind mit den Kundinnen und Kunden auf Augenhöhe und das zeichnet uns aus", so Fleischmann.



Darauf legen auch die Befragten großen Wert. Jeder Zweite lässt sich am liebsten in der Filiale zum Girokonto beraten. Dennoch empfiehlt die Volksbank in Zeiten von Covid-19, die Beraterinnen und Berater am besten via Telefon oder Online zu kontaktieren. Auch hier bietet die Hausbank vertraut kompetente Beratung.



Neben dem Spitzenplatz der Banking App liegen die Volksbanken in sechs von sieben Kriterien über dem Durchschnitt. Hauptkriterien waren Preis-Leistungs-Verhältnis, Transparenz, Online-Banking, Banking App, Service, Beratung und Kundenvertrauen. Besonders stark sind die Volksbanken in den Kategorien Vertrauen, Beratung und digitalen Dienstleistungen.



Als Hausbank für Selbstständige und unternehmerisch denkende Private in Österreich denkt die Volksbank für ihre Kundinnen und Kunden immer in Lösungen. Bestmögliche Servicequalität ist dabei selbstverständlich.



Weitere Informationen auf [www.volksbank.at/hausbanking] (http://www.volksbank.at/hausbanking) oder unter

[www.volksbank.at/broschuere] (http://www.volksbank.at/broschuere)

*Gesellschaft für Verbraucherstudien GmbH: ÖGVS-Kunden-Votum: Österreichs beste Girokonten (Filialbanken) 2020. Kundenbefragung 07/2020.



Der Volksbanken-Verbund



Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die Marke SPARDA-BANK sowie die Ärzte- und Apothekerbank zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von 28,9 Mrd. Euro und betreut mit rund 3.400 Mitarbeitern in 264 Vertriebsstellen rund 1,1 Mio. Kunden in ganz Österreich (Stand 30.06.2020). Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.



