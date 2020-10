NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Negative zyklische Einflüsse habe der Börsenbetreiber mit niedrigeren Kosten ausgeglichen, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der operative Gewinn (Ebitda) liege um 1,5 Prozent über dem Analystenkonsens. Die Handelsvolumina hätten sich im dritten Quartal etwas abgeschwächt, vor allem auf der Derivateplattform Eurex./bek/ajx

