Leistungskennzahlen Jänner bis September 2020*



Konzern



* CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten bei EUR 1,16 Mrd (-58%)

Während Upstream durch den massiven Öl- und Gaspreisverfall stark betroffen war, erwies sich das Downstream-Geschäft als wesentlich resistenter. Downstream war in der Lage, den Gewinn im Gas- und Retail-Geschäft zu steigern.* Den Aktionären zuzurechnender Periodenüberschuss EUR -622 Mio; Ergebnis je Aktie in EUR -1,90; Ergebnis je Aktie in EUR -1,90

* Cashflow aus der Betriebstätigkeit von EUR 2.457 Mio (-20%) * Organischer freier Cashflow vor Dividenden von EUR 1.147 Mio (-34%)

* CCS ROACE vor Sondereffekten bei 6% in den ersten neun Monaten 2020



Upstream



* Durchschnittlicher Brent-Preis auf USD 41,06/bbl (-36%) gesunken

* Durchschnittlicher CEGH Gaspreis auf 8,7 EUR/MWh (-43%) gesunken

* Produktion bei 460 kboe/d (-4%). Dies hauptsächlich aufgrund der Produktionsausfälle in Libyen, welche teilweise durch Produktionssteigerungen in Malaysia kompensiert wurden. * Produktionskosten stabil bei USD 6,7/boe

* Gesamtverkaufsmenge an Kohlenwasserstoffen auf 434 kboe/d (-6%) gesunken* Operatives Ergebnis vor Sondereffekten EUR -39 mn, aufgrund der niedrigen Öl- und Gaspreise, dem Rückgang von Verkaufsmengen hauptsächlich aufgrund der Tatsache, dass kein Libysches Öl am Markt verkauft werden konnte.

* Aufgrund der reduzierten Ölpreis-Annahmen, übernahm OMV Upstream unbare Netto-Wertminderungen von EUR 1 Mrd vor Steuern im dritten Quartal 2020.



Downstream



* OMV Referenz-Raffineriemarge bei USD 2,69/bbl (-37%) hauptsächlich aufgrund niedriger Margen für Mitteldestillate und Benzin.* Der Raffinerie-Auslastungsgrad lag angesichts der Covid-19-Auswirkungen relativ robust bei 87% (-9%).

* Gesamtverkaufsmenge Raffinerieprodukte auf 13,44 Mio t (-15%) gesunken

* Erdgas-Verkaufsmengen auf 113,62 TWh (+24%) gestiegen * CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten verhältnismäßig stabil bei EUR 1,14 Mrd (-11%) aufgrund eines verbesserten Gas- und Retail-Geschäftsergebnis.



Strategische Highlights 2020



September:



* 29. September: Ergebnisse der ordentlichen OMV Hauptversammlung 2020; Dividende von EUR 1,75 je Aktie genehmigt * 23. September: VERBUND erwirbt den 51 % Anteil der OMV an Gas Connect Austria* 22. September: OMV Raffinerie setzt Energieeffizienzmaßnahmen zur CO2-Reduktion