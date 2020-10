---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG UND INVESTOR NEWS



3. Quartal 2020



Befesa sieht in Q3 2020 Beginn einer moderaten Erholung

* Q3 2020 EBITDA: 29 Mio. EUR, leicht über Markterwartungen; 9M 2020 EBITDA: 85 Mio. EUR



* Anhaltende Erholung von Quartal zu Quartal nach COVID-19 bedingtem EBITDA-Tief von 22 Mio. EUR in Q2 2020; höhere Aluminium- und Zinkpreise

* Q4 Ergebnisse voraussichtlich höher als Q3 Ergebnisse und somit Gesamtjahresergebnis voraussichtlich in der Mitte der Jahresprognose von 100 Mio. EUR bis 135 Mio. EUR



* Bis April 2022 verlängerte Zinkabsicherungsgeschäfte tragen zur noch besser vorhersehbaren Entwicklung der Erträge und des Cash Flows bei

* Weiterhin starke Liquidität von 183 Mio. EUR, einschließlich stabilem Barmittelbestand von 108 Mio. EUR



* Expansion in China schreitet planmäßig voran; Fertigstellung des ersten Werks in der Provinz Jiangsu voraussichtlich in Q1 2021 und des zweiten Werks in der Provinz Henan nach dem Sommer 2021



Luxemburg, 29. Oktober 2020 - Befesa S.A. ("Befesa"), der europäische Marktführer im Bereich Umweltdienstleistungen für die sekundäre Stahl- und Aluminiumindustrie, hat im 3. Quartal 2020 mit einem EBITDA von 29 Mio. EUR den Beginn einer moderaten Erholung gesehen. Dieses Ergebnis liegt leicht über den Erwartungen des Marktes. Obwohl 21% niedriger als im Vorjahreszeitraum bedeutet dies im Vergleich zum Vorquartal eine Verbesserung um 35% und zeigt damit einen klaren Erholungstrend. Im Neunmonatszeitraum 2020 erreichte Befesa ein EBITDA von 85 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang von 28%, der in erster Linie auf den durch COVID-19-bedingten Druck auf die Metallpreise zurückzuführen ist.

Operative Highlights für das dritte Quartal:



* Q3 Stahlstaubvolumen von 161kt, 6% unter dem Vorjahresvolumen aufgrund von COVID-19-Beschränkungen; Volumen im Bereich Aluminiumsalzschlacken- und SPL um 9% auf 103kt gesunken; Sekundäraluminiumvolumen von 44kt, 14% Steigerung gegenüber dem Vorjahrergebnis, unterstützt durch die Erholung im Automobilsektor und den modernisierten Ofenanlagen im Werk Barcelona