In den ersten drei Quartalen 2020 erzielte AIXTRON Umsatzerlöse (inklusive Service und Ersatzteilen) von insgesamt 161,1 Mio. Euro, die 13% unter dem entsprechenden Vorjahreswert liegen. Im dritten Quartal stiegen die Umsatzerlöse im Quartalsvergleich erneut und wuchsen um 14% auf 64,1 Mio. Euro. Der Spezialanlagenhersteller für die Halbleiterindustrie erwirtschaftete in den ersten neun Monaten einen Bruttogewinn in Höhe von 63,3 Mio. Euro (Vorjahr 74,7 Mio. Euro), was einer Bruttomarge von 39% (Vorjahr 40%) entspricht; im dritten Quartal lag der Bruttogewinn bei 25,8 Mio. Euro, und die Bruttomarge erreichte wieder 40%. Passt eiegntlich alles: Aufträge sind genug vorhanden, die Umsatzeinbußen im bisherigen Jahresverlauf erscheinen überschaubar und nicht dauerhaft - insgesamt hat Aixtron bisher die Corona-Pandemie wirtschaftlich relativ unbeschadet überstanden - und eine Steigerung des EBIT's von 148% im Q3 im Vorjahresvergleich zeigt die Stärke der Aachener. Insgesamt wird 2020 beim Gewinn enttäuschen - das erste Halbjahr war einfach zu schlecht, so dass trotz der Verbesserung im dritten Quartal das Betriebsergebnis in den ersten neun Monaten mit 10,3 Mio. Euro noch um 58% unter dem des entsprechenden Vorjahrszeitraums lag.

Die deutliche Verbesserung des EBIT im dritten Quartal hat sich auch in der Entwicklung der EBIT-Marge positiv gezeigt. Der Spezialanlagenhersteller konnte die EBIT-Marge im dritten Quartal von 6% auf 13% mehr als verdoppeln. Im Neunmonatsvergleich liegt die EBIT-Marge mit 6% hinter der des Vergleichszeitraums (13%). Entsprechend hat sich der Nettogewinn des dritten Quartals in Höhe von 7,1 Mio. Euro gegenüber dem Vorquartal mehr als verdoppelt (Vorquartal 3,3 Mio. Euro). Über die ersten neun Monate betrachtet liegt der Nettogewinn mit 9,6 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert (20,2 Mio. Euro).