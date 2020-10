Vor einer möglichen Corona-Durchimpfung sieht es danach aus, dass sich die wirtschaftliche Lage global betrachtet zuerst verschlechtert, bevor die Impfkampagnen ihre positive Wirkung entfalten. Nun hebt Daimler erstmals seit Ende 2017 seine Prognose an - und hakt Covid-19 weitgehend ab. Es wird sich noch herausstellen, ob dies möglicherweise zu voreilig war. Die Marktteilnehmer spielen jedoch am gestrigen Handelstag den Rückfall in einen neuerlichen Lockdown „light“ durch und schickten die zyklischen Werte besonders tief in den Renditekeller. Daimler wusste in den vergangenen Monaten alleine die rasante Erholung des chinesischen Automarktes für sich zu nutzen und lieferte dort allein im dritten Quartal 224.000 Pkws aus. Doch dieser Lichtblick reicht offensichtlich nicht aus, um die Marktteilnehmer zu besänftigen.

.

Zum Chart

.

Der Kursverlauf der Daimleraktie hat sich seit dem Tief im Corona-Sell Off Mitte März in der Spitze um 134 Prozent nach oben vorgearbeitet und damit beinahe das partielle Hoch von November 2019 erreicht. Es wurde auch der Widerstand bei 49,18 Euro getestet, der sich schon im Dezember 2019 herausgebildet hat. Doch der Widerstand war aktuell nicht zu überwinden und in der Gegenbewegung wurde der Kursverlust nur vom Supportlevel bei 43,93 Euro gebremst. Wird diese Unterstützung durchbrochen, ist der Weg frei bis zum Supportlevel bei 40,17 Euro. Weiters wurde auch der Aufwärtstrend verlassen, was die Gewichte auf der Waage in Richtung sinkender Kurse erhöht