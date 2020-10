Kein Handel, aber klare Outperformance

Und das alles nur, weil es bei der Aktie des Einzelhändlers Aaron's zu Beginn der vergangenen Woche im Zuge der Umwandlung in eine Holding einen Tausch der ISIN gegeben hat. Für den „neuen“ Wert muss Lang & Schwarz als Marketmaker eine Handelsgenehmigung bei der Aufsichtsbehörde BaFin beantragen. Erst wenn diese vorliegt, kann die Kapitalmaßnahme gebucht und der Handel unter der neuen ISIN ermöglicht werden. In der Regel soll dieses Procedere ungefähr eine Woche dauern. Nach einer erneuten Rückfrage hat wikifolio.com uns gegenüber erklärt, dass die Aktie spätestens am Donnerstag wieder handelbar ist.

Auch 1,5 Wochen nach der erzwungenen Aussetzung gibt es für unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection immer noch keine aktuellen Kurse. Das ist gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Turbulenzen an den Aktienmärkten extrem ärgerlich. Investierte Anleger können ihre Stücke nicht verkaufen und potenzielle Neuinvestoren haben keine Möglichkeit, die gesunkenen Kurse zum Einstieg zu nutzen.

Der von diesem Fall betroffenen Trader Christian Nüchter stellt auf unser Bitten hin nun zumindest jeden Tag eine Indikation zur Verfügung, wie der Stand seines wikifolios Earnings Per Share Surprise Trader normalerweise wäre. Dadurch können wir den aktuellen Stand unseres Dachwikifolios nun noch präziser darstellen. Demnach ging es im Wochenvergleich um 2,5% nach unten. Das ist trotz des Rückgangs eine recht erfreuliche Bilanz, da der DAX zum Beispiel 6,8% an Wert verloren hat. Unsere Outperformance seit dem Start von knapp fünf Jahren erhöht sich damit auf jetzt wieder 17,7 Prozentpunkte.

Gelitten haben in den vergangenen Tagen natürlich vor allem unsere „Dauerinvestoren“, die bei einem zumeist langfristigen Ansatz fast immer zu 100% am Markt investiert sind. Bei den wikifolios All in One, MidTermAlpha und Szew Grundinvestment gingen die Kurse jeweils um mehr 5% zurück. Auf der anderen Seite konnte aber insgesamt sechs unserer Depotwerte eine (wenn auch geringe) positive Wochenperformance erzielen. Konkret waren das die wikifolios German Top Momentum, Marktsentiment, Snoops-Trading, Trendfolge Long/Short Smallcap, TREND-SURFER und Videospiele. Wir gratulieren zu dieser tollen Leistung, die uns und allen anderen Investoren zu Gute kommt.

Alle Infos zum Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection finden Sie hier



