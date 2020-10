--------------------------------------------------------------------------------Tip announcement for financial statements transmitted by euro adhoc with theaim of a Europe-wide distribution. The issuer is responsible for the contentof this announcement.--------------------------------------------------------------------------------The company OMV Aktiengesellschaft is declaring the following financial reportsbelow:Report Type: Quarterly reportEnglish:Publication Date: 29.10.2020Publication Location: https://www.omv.com/investors/resultsFurther inquiry note:OMV AktiengesellschaftAndreas Rinofner, Public RelationsTel.: +43 (1) 40 440-21357; e-mail: public.relations@omv.comFlorian Greger, Investor RelationsTel.: +43 (1) 40 440-21600; e-mail: investor.relations@omv.comend of announcement euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------issuer: OMV AktiengesellschaftTrabrennstraße 6-8A-1020 Wienphone: +43 1 40440/21600FAX: +43 1 40440/621600mail: investor.relations@omv.comWWW: http://www.omv.comISIN: AT0000743059indexes: ATX stockmarkets: Wienlanguage: EnglishAdditional content: http://presseportal.de/pm/25311/4747758OTS: OMV AktiengesellschaftISIN: AT0000743059