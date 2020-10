BevCanna meldet Fertigstellung seines Sortiments sowie der NNCP-Formulare für die Markteinführung seiner Keef- und Cali-Bloom-Produkte in Kanada

VANCOUVER, British Columbia, 29. Oktober 2020. BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, OTCQB:BVNNF, FWB:7BC) („BevCanna“ oder das „Unternehmen“), ein Hersteller von Cannabisaufgussgetränken mit Führungspotenzial, freut sich bekannt zu geben, dass die erste Gesprächsrunde zum Produktlaunch mit ausgewählten Einkäufern auf Provinzebene für ganz Kanada erfolgreich abgeschlossen wurde. Während dieser intensiven Gespräche zum Produktlaunch validierte BevCanna seine Strategie, etablierte US-Marken an kanadische Konsumenten heranzubringen. Die ersten Rückmeldungen auf Provinzebene haben BevCanna in die Lage versetzt, sein preisgekröntes Produktsortiment der Marken Keef und Cali-Bloom fertigzustellen und dem Team damit die Möglichkeit zu geben, die Formulare zur Bekanntgabe neuer Cannabisprodukte (Notice of New Cannabis Product Forms/„NNCP“) auszufüllen.

„Wir haben im Rahmen unserer ersten landesweiten Gespräche über unsere Produktlinien Keef und Cali-Bloom mit den 'Cannabis 2.0'-Einkäufern der einzelnen Provinzen tolle Rückmeldungen erhalten“, erläutert John Campbell, Chief Strategic Officer bei BevCanna. „Dank dieses Inputs haben wir unser Sortiment nun genau auf den Geschmack der Konsumenten sowie die prognostizierte Nachfrage nach den Produkten auf Provinzebene abgestimmt. Des Weiteren haben wir die für eine Registrierung bei Health Canada erforderlichen NNCP-Formulare für unsere Markenprodukte ausgefüllt, die uns bereits 60 Tage nach Einreichung eine Vermarktung ermöglichen.“

Das Keef-Erstsortiment umfasst drei klassische Keef-Sodagetränke – Original Cola, Bubba Kush Root Beer und Orange Kush – sowie zwei Keef-Mineralwässer in den Geschmacksrichtungen Himbeere und Blutorange. Das Cali-Bloom-Sortiment umfasst drei Destillat-Vape-Pens – Pineapple Express (1g), Maui Wowie (1g) und K. Louis XIII (1g) – und eine Destillat-Vape-Pen mit Live Resin (0,5g).

Diese Produktauswahl wurde getroffen, um die beliebtesten US-Produkte der Marken Keef und Cali-Bloom abzubilden. Beide Produktlinien sind in ihren jeweiligen Absatzgebieten absolute Verkaufsschlager. Keef ist derzeit Anbieter von sechs der zehn umsatzstärksten Cannabisgetränke in Colorado und von drei der zehn umsatzstärksten in Kalifornien. Damit rangiert die Marke bei den verkauften Stückzahlen in den USA an zweiter Stelle.