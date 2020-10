München (ots) -



- Kfz-Versicherer verschicken aktuell Rechnungen: Beiträge genau prüfen und

Angebote vergleichen

- CHECK24-Sonderkündigungsrechner hilft, versteckte Beitragserhöhungen

aufzudecken

- Euro am Sonntag: CHECK24 ist bestes Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen



Versicherungsnehmer sollten die Beitragsrechnung ihrer Kfz-Versicherung für

kommendes Jahr genau prüfen. Waren sie im abgelaufenen Jahr unfallfrei,

verbessert sich in der Regel 2021 ihre Schadenfreiheitsklasse (SF-Klasse).

Ändert sich an den anderen beitragsrelevanten Merkmalen (z. B. Regional- oder

Typklasse) nichts, müsste sich der Versicherungsbeitrag verringern. Versicherer

können Preisherhöhungen leicht verstecken, wenn der Beitrag nicht so stark

sinkt, wie er eigentlich sollte.







Sein Versicherer verlangt im kommenden Jahr 446 Euro, als rund drei Prozent

weniger. Doch der Blick auf den Vergleichsbeitrag zeigt: Die Kosten hätten auf

413 Euro sinken müssen.1) Der neue Kfz-Versicherungsbeitrag fällt acht Prozent

zu hoch aus - eine versteckte Preiserhöhung des Versicherers.



"Viele Kunden wissen nicht, dass sie selbst bei gesunkenen Beiträgen noch

deutliches Sparpotenzial durch einen Versicherungswechsel haben" , sagt Dr.

Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24. "Besonders in der

wettbewerbsintensiven Wechselsaison lohnt es sich, die Preise verschiedener

Anbieter zu vergleichen. Seit Juli ist der durchschnittliche Haftpflichtbeitrag

für Kfz-Versicherungswechsler um 14 Prozent gesunken."



Eine versteckte Beitragserhöhung ist für den Verbraucher nicht auf den ersten

Blick ersichtlich. Der CHECK24-Sonderkündigungsrechner

(https://www.check24.de/kfz-versicherung/sonderkuendigungsrecht/) hilft, eine

solche Preiserhöhung aufzudecken. Bis zum Stichtag am 30. November können

Fahrzeughalter Kfz-Versicherungsverträge, deren Hauptfälligkeit auf den 1.

Januar fällt, regulär kündigen. Im Falle einer (versteckten) Beitragserhöhung

hat der Versicherungsnehmer ein einmonatiges Sonderkündigungsrecht.



Euro am Sonntag: CHECK24 ist bestes Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen



CHECK24 ist das beste Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen. (https://www.chec

k24.de/unternehmen/presse/pressemitteilungen/%E2%82%ACuro-am-sonntag%3A-check24-

ist-bestes-vergleichsportal-fuer-kfz-versicherungen-1279/) Das ergab eine

Untersuchung von Euro am Sonntag zusammen mit dem Deutschen Kundeninstitut

(DKI).2) Neben dem Gesamtsieg entschied CHECK24 die Teilkategorie Preis/Leistung

mit großem Abstand für sich. Über die zwölf betrachteten Beispielprofile hinweg



