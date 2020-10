--------------------------------------------------------------------------------

QuartalsberichtRanshofen -* EBITDA in Höhe von 79,8 Mio. EUR nach 109,2 Mio. EUR in den ersten dreiQuartalen des Vorjahres* Erfreuliche Ergebnisentwicklung im Segment Metall dämpft die COVID-19-Einflüsse im Bereich der Recycling-Gusslegierungen und Aluminiumwalzprodukte* Strukturkosten erfolgreich an Auslastung angepasst. Kurzarbeit wirkt dabeiunterstützend* Ergebnis nach Ertragsteuern aktuell bei 11,1 Mio. EUR nach 30,0 Mio. EUR inQ1-Q3/2019* Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit mit 102,3 Mio. EUR in etwa auf demVorjahresniveau (Q1-Q3/2019: 108,3 Mio. EUR)* Weitere Highlights: Übernahme Aircraft Philipp und ASI Zertifizierung* Ausblick 2020: EBITDA-Bandbreite zwischen 90 und 100 Mio. EURErgebnisentwicklung 1. - 3. Quartal 2020Die Umsatzerlöse beliefen sich in den ersten drei Quartalen 2020 auf 673,2 Mio.EUR nach 821,5 Mio. EUR im Vorjahr (-18,1 %). Während der Absatz vonPrimäraluminium gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden konnte, zeigten sichspürbare Nachfragerückgänge von Recycling-Gusslegierungen undAluminiumwalzprodukten. Der Gesamtabsatz in Q1-Q3/2020 lag bei 303.900 Tonnen(336.500 Tonnen in Q1-Q3/2019). Gesunkene Aluminiumpreise wirken zudemumsatzmindernd. In den ersten drei Quartalen 2020 lag der durchschnittlichePreis bei 1.663 USD/t und damit um 9 % unter dem Wert der Vorjahresperiode.Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag in den erstendrei Quartalen bei 79,8 Mio. EUR nach 109,2 Mio. EUR im Vorjahr. DieseEntwicklung ist vor allem bedingt durch den geringeren Gesamtabsatz im SegmentGießen und Walzen - hier vor allem im Transportbereich und Handel - bei zugleichverändertem Produktmix und dem niedrigeren Preisniveau. Im Segment Gießen wurdeein EBITDA von 4,9 Mio. EUR nach 6,2 Mio. EUR im Vorjahr erzielt. Das EBITDA imSegment Walzen lag bei 42,3 Mio. EUR nach 89,9 Mio. EUR. Positiv wirkten dieerfolgreiche Anpassung der Kostenstruktur an Auslastungsveränderungen sowieinsbesondere günstigere Rohstoff- und Energiekosten im Segment Metall, welchesmit einem um 91 % auf 34,4 Mio. EUR gesteigertem EBITDA wesentlich zumGruppenergebnis beitrug.Das EBIT lag bei 17,7 Mio. EUR, nach 47,9 Mio. EUR im Vorjahr. Das Ergebnis nachErtragsteuern reduzierte sich von 30,0 auf 11,1 Mio. EUR.Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit hat sich mit 102,3 Mio. Mio. EUR