Ninety One baut Team und Präsenz in Deutschland weiter aus

Oliver Schulz hat am 1. Oktober 2020 die Rolle des Client Director Germany/Austria übernommen und ist für die Bestandskunden aus dem institutionellen Bereich in Deutschland und Österreich zuständig. Xian Gong verantwortet als Client Service Associate Germany/Austria operative Anfragen institutioneller Kunden und die Berichtserstellung für diese Kunden.

Aymeric François, Country Head Germany/Austria und Director Financial Institutions bei Ninety One, sagt zu den Neueinstellungen: „Wir freuen uns sehr, mit unseren beiden neuen Mitarbeitern die lokale Präsenz von Ninety One zu stärken und das Engagement für die hiesigen Kunden weiter zu intensivieren.“ Maik Fechner, Country Head Germany/Austria und Director Institutional Clients, ergänzt: „Unser Ziel ist es, auch in Zeiten der Corona-Krise und darüber hinaus Kunden und Partnern einen exzellenten Service vor Ort zu bieten und freuen uns, die Wachstumsgeschichte von Ninety One auch in diesen herausfordernden Zeiten fortzusetzen. Wir sind davon überzeugt, dass Oliver Schulz und Xian Gong einen bedeutenden Beitrag hierzu leisten werden.“

Schulz war zuvor als Account Manager für institutionelle Kunden innerhalb der KVG-Funktion bei Allianz Global Investors tätig. Seine berufliche Laufbahn begann er bei Cominvest als Trainee im Fixed Income-Produktmanagement und später als Junior-Analyst im Dachfonds-Portfoliomanagement. Schulz hält einen Master of Finance der Frankfurt School of Finance und schrieb seine Masterarbeit zum Thema „Wirtschaftliche Wachstumspotenziale von Frontier Markets“.