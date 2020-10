CytoTools startet Phase-III-Studie von DermaPro in Europa - Studienstart in Deutschland im Oktober sowie in den kommenden Monaten in bis zu sieben weiteren Ländern - Hohe Erfolgsaussichten nach bereits erfolgter Zulassung und Marktstart in Indien - Verkauf eigener Aktien generiert außerordentlichen Gewinn von 0,33 Mio. Euro und schafft zusätzlichen finanziellen Spielraum

Darmstadt, 29. Oktober 2020 - Der Vorstand der CytoTools AG (ISIN DE000A0KFRJ1), einer Biotechnologie Holding mit Spezialisierung auf Pharma- und Medizinprodukte, hat wie bereits angekündigt die Phase III der klinischen Studie für die Zulassung ihres Wundheilungspräparats DermaPro in Europa gestartet. Nach bereits erfolgter Freigabe des Studiendesigns durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) soll die Studie nach Genehmigung durch die entsprechenden Landesbehörden, wie z. B. dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), in Deutschland in den jeweiligen Ländern beginnen.

Das mit der EMA abgestimmte Studiendesign sieht vor, den in DermaPro enthaltenen Wirkstoff DPOCL in einer längstens zwölf Wochen dauernden Behandlung an bis zu 400 Probanden auf kompletten Wundverschluss zu testen. Die Rekrutierung startet zunächst in Deutschland und wird in den kommenden Monaten auf weitere bis zu sieben Länder ausgedehnt. "Die vergleichsweise niedrige Zahl notwendiger Probanden erklärt sich, wenn man sich den deutlich erhöhten Heilungserfolg von DPOCL im Vergleich zur besten alternativen Medikation ansieht", erklärt Dr. Dirk Kaiser, Vorstand für Forschung & Entwicklung der CytoTools AG. "Dieser lag bei allen Probandengruppen in der indischen Phase-III-Studie bei über 76 Prozent. Und dies wohlgemerkt unter der Maßgabe eines vollständigen Wundverschlusses." Die Behandlungsergebnisse der europäischen Studie werden nach Vorgabe der EMA in Relation zur Behandlung mit Wundbandagen mit physiologischer Kochsalzlösung gesetzt.