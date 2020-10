JPMORGAN belässt FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 94,80 Euro belassen. In den vergangenen Wochen seien die Konsensschätzungen gesunken, beim operativen Gewinn (Ebit) habe der Dialysespezialist diese nun um knapp zwei Prozent übertroffen, schrieb Analyst David Adlington in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Niedrigere Kosten seien hierfür ursächlich gewesen. Das Wachstum lasse etwas nach, für die Gewinne gebe es hingegen Aufwärtspotenzial. Der Ausblick impliziere jedoch eine deutliche Abschwächung des Wachstums des Nettogewinns im Schlussquartal./bek/bgfVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / 07:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2020 / 07:09 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Fresenius Medical Care Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de