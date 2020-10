Wie nachhaltig sind ETFs unterm Strich? Das hängt von der Konstruktion des zugrundeliegenden Index ab – und da gibt es durchaus Unterschiede und Kritikpunkte.

Nachhaltigkeitsaspekte spielt für immer mehr Investoren eine Rolle. Das gilt auch für Exchange Traded Funds (ETFs). Anbieter reagieren darauf und erweitern ihre Produktpalette entsprechend. Ein Überblick über den Wachstumsmarkt ESG im ETF-Segment.

Ob Pensionsfonds oder Privatanleger – immer mehr Investoren setzen auf nachhaltige ETFs. So belegt beispielsweise eine Studie der Fondsgesellschaft Invesco, dass sich das in entsprechend konzipierten ETFs verwaltete Vermögen in der EMEA-Region in den vergangenen fünf Jahren von vier auf 48 Milliarden US-Dollar verzwölffacht hat (Stand 30. Juni 2020). Und das ist erst der Anfang: So wollen 55 Prozent der 101 europäischen Institutionellen, die im Rahmen der Studie befragt wurden, ihre ESG-Investments in den kommenden fünf Jahren überwiegend über passive Produkte wie zum Beispiel nachhaltige ETFs abdecken. Ähnlich sieht der Trend bei Privatanlegern aus.